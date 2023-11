Pep Guardiola a dat cărţile pe faţă! Răspuns clar al spaniolului despre eventuala retrogradare a lui Manchester City - Antena Sport

Reclamă

„În acest moment avem prezumţia de nevinovăţie. Ştiu că oamenii îşi doresc asta. O ştiu, o simt. Eu voi aştepta. Voi aştepta şi voi vedea ce se va întâmpla, iar după ce se va da o sentinţă vom veni aici şi vom da explcaţii.

Dar cu siguranţă nu îmi voi decide viitorul în funcţie de a juca aici (n.r. în Premier League) sau în League One (n.r. liga a 3-a din Anglia). Absolut. Sunt şanse mai mari să rpmân aici dacă suntem în League One decât dacă am fi în Champions League”, a declarat Pep Guardiola, potrivit goal.com.

Pep Guardiola: „Cazul lui Everton este diferit de cel al lui Manchester City”

Mai mult, antrenorul „cetăţenilor” consideră că speţa celor de la Everton este total diferită faţă de cea a lui Manchester City:

„Oamenii se întreabă de ce Everton a fost pedepsită cu 10 puncte şi de ce Manchester City e şi ea acolo. Sunt două cazuri diferite, nu e la fel. Sincer vă spun. Am vorbit cu oamenii mei şi mi-au spus că e diferit. Ok, cazul nostru e mai lung şi mai complicat, pentru că sunt 115 încălcări ale regulamentului. Aşa că aşteptaţi. Apoi, după ce avocaţii ambelor părţi îşi vor prezenta cazurile în faţa judecătorului şi se va da un verdict, atunci mă puteţi întreba”, a mai spus Pep Guardiola.

Până la un verdict, Pep Guardiola şi Manchester City îşi vor îndrepta atenţia asupra meciului de sâmbătă de pe teren propriu, cu Liverpool. Meciul care a fost cap de afiş în Premier League în ultimele sezoane le pune faţă în faţă pe cele două echipe din postura de ocupante ale primelor două locuri.

Manchester City este lider, cu 28 de puncte, în timp ce Liverpool este pe locul 2, cu 27 de puncte. Tot cu 27 de puncte este şi Arsenal, dar pe locul 3, în timp ce Tottenham este ocupanta locului 4, cu 26 de puncte. Profit record obţinut de Manchester City Clubul, al cărui acţionar majoritar este şeicul Mansour din august 2008, a obţinut venituri de 712,8 milioane de lire sterline (889,4 milioane de dolari) până în iunie 2023, potrivit raportului anual al Manchester City FC Ltd., în creştere cu 99,8 milioane (16,3%) faţă de sezonul precedent, profitul net record fiind de 80,4 milioane de lire. „În sezonul 2022-23, Manchester City a atins noi înălţimi şi a stabilit noi standarde„, a declarat preşedintele clubului, Khaldoon Al Mubarak, potrivit news.ro. „Pe scurt, în sezonul trecut, Manchester City a reuşit cel mai bun an fotbalistic şi comercial din istoria sa legendară”. City a înregistrat o creştere faţă de anul precedent în toate fluxurile de venituri comerciale, meciuri şi difuzare. Veniturile comerciale au reprezentat 341,4 milioane de lire sterline, urmate de cele din difuzare, cu 299,4 milioane, şi apoi de cele din ziua meciului, cu 71,9 milioane, pentru un profit de 80,4 milioane, aproape dublu faţă de profitul record de 41,7 milioane de lire din anul precedent. Veniturile din zilele de meci au înregistrat o creştere de 17,4 milioane de lire sterline (32%), cu un grad de ocupare de 99% pe Etihad Stadium şi cu patru meciuri disputate în plus pe teren propriu în toate competiţiile. Media de prezenţă de 53.249 de spectatori pe parcursul a 19 meciuri din Premier League a fost la mică distanţă de recordul de 54.130 stabilit în 2018-19. Veniturile din drepturile de difuzare au crescut cu 50,4 milioane de lire sterline faţă de anul precedent (20,2%), în principal datorită faptului că clubul a ajuns şi a câştigat finala Ligii Campionilor şi a Cupei Angliei. Reclamă