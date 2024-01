Florin Gardoş, sfat preţios pentru Radu Drăguşin, după transferul la Tottenham: "Să se aştepte la asta!" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Gardoş a mai subliniat faptul că Drăguşin îl va avea de partea sa, la Tottenham, pe antrenor. Fostul fundaş a declarat că Ange Postecoglou a readus speranţa în rândul fanilor londonezilor, după rezultatele din acest sezon, fiind de părere că antrenorul australian, care l-a dorit pe Drăguşin, nu va pleca de la echipă în următorii ani.

„Surpriza a fost că a progresat atât de rapid, el abia ce promovase în Serie A în vară şi uite că şase luni mai târziu este curtat de nişte echipe uriaşe. Asta denotă că e foarte talentat şi sigur a contat şi backgroundul lui, că a jucat la Juventus devreme. Am auzit că este un jucător foarte serios, se vede că e matur după cum vorbeşte…şi în joc se vede.

Florin Gardoş: „Concurenţa e foarte, foarte mare!”

Diferenţa pe care am simţit-o eu a fost de ritm, chiar şi cu echipa naţională mi s-a părut diferenţa…mă obişnuisem acolo şi am venit la echipa naţională şi într-un meci cu cu Belarus simţeam că am făcut un pas în jos ca ritm. Să se aştepte la viteză de joc mare, ca toată lumea să facă pressing, să se aştepte la o concurenţă foarte, foarte mare.

Este la o echipă unde antrenorul este foarte apreciat, antrenorul l-a dorit şi eu nu cred că în următorul an şi jumătate, Postecocglou va pleca. Există, probabil, cel mai mare entuziasm din ultimii 5-6 ani la Tottenham. Poate ar fi mai bine să nu joace chiar direct (n.r. în urmatoarele meciuri). Dar na…cu Manchester United, care nu e o echipă tocmai bună în momentul ăsta, să intre şi să dea un gol cu capul. Eu cred că mai degrabă va juca cu City”, a declarat Florin Gardoş, într-un interviu pentru AntenaSport.

Cum l-a convins Radu Drăguşin pe antrenorul lui Tottenham

S-a aflat cum l-a convins Radu Drăguşin pe antrenorul lui Tottenham. Ange Postecoglou a oferit primele declaraţii despre transferul fundaşului român, dezvăluind că fizicul şi faptul că poate fi folosit în mai multe sisteme de joc l-au impresionat cel mai mult la stopperul naţionalei României.

„A fost o muncă de echipă în încercarea de a găsi jucătorul perfect. Radu a fost mereu pe radar, o optiune pentru noi, am vrut sa strângem cât mai multe informații despre el, despre cum e ca om. Odată ce am ajuns să-l cunoaștem ne-am dat seama ca e prioritatea noastră numărul unu. M-au impresionat calitățile tehnice, fizice, are deja experiență. E genul de jucător de care avem nevoie aici. Realitatea e ca n-am mai avut un fundas central demult. Nu e vorba doar de accidentări, l-am vrut pe Radu pentru ca poate fi folosit in diferite sisteme de joc. E un jucator care invata repede, deja pune multe întrebări Va avea aceleasi oportunitati ca oricare alt jucator. Daca voia sa joace non-stop, ramanea la Genoa, el își dă seama ca a venit aici si ca va exista competitie. Nu stiu daca va juca împotriva lui United, nu vorbesc asta cu jurnalistii (rade), dar va fi sigur în lot”, a declarat Ange Postecoglou, la conferinţa de presă, citat de gsp.ro.