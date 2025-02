Florin Manea, reacţie imediată când a fost întrebat dacă Tottenham renunţă la Radu Drăguşin: "Să ne dea banii pe cinci ani!" - Antena Sport

Radu Drăguşin şi Florin Manea / Colaj Profimediaimages/AS.ro Florin Manea a avut prima reacţie după accidentarea gravă suferită de Radu Drăguşin. Fundaşul central riscă să nu mai joace în acest sezon, după ce s-a „rupt” în meciul Tottenham – Elfsborg, scor 3-0. Internaţionalul român a făcut un RMN la genunchi şi aşteaptă verdictul medicilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Din primele informaţii se pare că Radu Drăguşin s-ar confrunta cu ruptură de ligamente încrucişate la genunchiul drept. Dacă se confirmă, va lipsi şase luni de pe teren. Ar urma să fie supus unei operaţii chiar în această săptămână. Florin Manea, reacţie imediată când a fost întrebat dacă Tottenham renunţă la Radu Drăguşin Agentul lui Florin Manea a ţinut să afirme că încă nu se ştie exact cât de gravă este accidentarea. Nu se teme că Radu Drăguşin va fi înlăturat de la Tottenham, club care a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Genoa. „Până nu vede doctorul, nu ştim. El merge. Probabil au văzut, dar încă e perioadă de transfer. Până nu e un specialist care să dea verdictul 100%, nu ne place să speculăm. Suntem pregătiţi în ambele situaţii şi dacă e mai bine, şi dacă e mai rău. Doar nu e sfârşit de lume dacă se adeveresc speculaţiile. El trebuie să fie pregătit mental în primul rând. Oricare ar fi verdictul, suntem pregătiţi să îl înfruntăm. (Există posibilitatea ca Tottenham să renunţe la el?) Dacă renunţă la el să ne dea banii pe 5 ani, cât e contractul. Încă e devreme să vorbim de aşa ceva. Reclamă

Reclamă

A jucat mult, într-adevăr, dar nu cred că poţi să dai vina pe asta. Normal că se adună oboseală, e un campionat cu intensitate maximă. Da, a jucat mult. Dar dacă se confimă e o chestiune de ghinion. Îţi dai seama că un pic de stres se pune când joci atâtea meciuri.

El a spus că a simţit ceva ciudat, nu a fost durerea pe moment. I-am zis să se protejeze până are diagnosticul. Suntem pregătiţi pentru orice… dacă avem de stat 4-6 luni sau îşi revine într-o lună. E complicat, dar are capul mare… îl duce creierul. Sunt lucruri care se pot întâmpla, are familia lângă el, pe mine. Nu e singur împotriva tuturor, ca Rapidul.

Şi dacă e verdictul prost o să înceapă pregătirea cu echipa la vara. Nu are de ce să-şi facă griji şi să se recupereze bine. Nu o să o ia de la capăt, e la Tottenham, jucător de naţională! La echipele mari întotdeauna o începi de la capăt pentru că astea îşi permit mereu să aducă jucători. Tot timpul se ivesc ocazii de transferuri. Când eşti la nivelul ăsta, trebuie să te baţi cu ei. Radu mereu s-a bătut pentru postul lui„, a declarat Florin Manea la digisport.ro.

Reclamă