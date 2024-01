Jurgen Klopp şi-a anunţat plecarea de la Liverpool! Anunţ şoc făcut în Anglia - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Klopp a mai dezvăluit că i-a informat pe cei din club încă din luna noiembrie, de plecarea sa, atunci când a început să se planifice campania de transferuri pentru sezonul viitor.

„(Am înţeles că ai un mesaj important pe care să îl trimiţi suporterilor) Da, trebuie! Voi pleca de la club la finalul sezonului. Înţeleg că este o veste şoc pentru mulţi oameni în acest moment. Dar vă pot explica, sau măcar să încerc. Iubesc totul la acest club şi oraşul. Dar e o decizie pe care trebuie să o iau.

Reclamă

Cum să spun…nu mai am energie. Nu am o problemă, evident, dar ştiam asta de ceva timp, că va trebui să fac anunţul la un moment dat. Sunt OK, sănătos. Nimeni nu trebuie să fie îngrijorat în această treabă. Am informat clubul din noiembrie. Când am stat să plănuiesc noul sezon, mi-a venit gândul că nu mai sunt aici, nu mai pot. Am fost surprins de gând, dar atunci a început. A fost un sezon trecut foarte extenuant

După toţi aceştia ani petrecuţi împreună, după tot acest timp petrecut împreună, respectul şi iubirea au crescut pentru voi. Dar ultimul lucru pe care vi-l datorez este adevărul”, a declarat Jurgen Klopp, într-un videoclip postat pe contul de Twitter al lui Liverpool.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt

— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Reclamă 4 / 0/3

Jurgen Klopp a scris istorie la Liverpool Jurgen Klopp a preluat-o pe Liverpool în luna octombrie, a anului 2015. La momentul respectiv, germanul era liber de contract, ca urmare a despărţirii de Borussia Dortmund. Klopp a scris istorie pe Anfield şi a cucerit şapte trofee. În acest moment, Liverpool se clasează pe primul loc în Premier League, cu 48 de puncte, cu un avans de cinci puncte faţă de rivala Manchester City, echipa de pe locul secund. Jurgen Klopp şi-a anunţat plecarea de la Liverpool, la doar două zile distanţă după ultimul meci al „cormoranilor”. Trupa de pe Anfield a eliminat-o pe Fulham din semifinalele Cupei Ligii Angliei, şi se va lupta pentru trofeu cu Chelsea.

Îl va vinde Gigi Becali pe Darius Olaru pentru o sumă mai mare de 10 milioane de euro? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...