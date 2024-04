Liverpool l-a ales pe înlocuitorul lui Jurgen Klopp! Anunţul lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Mai sunt câteva detalii de pus la punct, dar e de aşteptat să sosească unda verde finală în curând”, a anunţat Fabrizio Romano pe X (fostul Twitter).

🚨🔴 Understand Liverpool and Feyenoord are now close to agree on compensation fee for Arne Slot as talks are progressing well also today.

There are some details to clarify and then the final green light is expected to arrive soon. pic.twitter.com/el2WG9HLL4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024

Arne Slot a avut un sezon foarte bun cu Feyenoord. Tehnicianul olandez a reuşit să o califice pe Feyenoord în grupele Ligii Campionilor. Feyenoord e pe 2 în campionatul olandez, cu 75 de puncte. Lider e PSV, cu 84 de puncte. Primele două clasate la finalul campionatului olandez merg direct în Liga Campionilor. Mai sunt de jucat 3 etape, dar totul e deja decis în fruntea campionatului olandez.

Al treilea loc din campionatul Olandei merge în preliminariile Ligii Campionilor. Acesta e ocupat momentan de Twente, care are 63 de puncte. Twente e foarte aproape să se claseze matematic pe 3. Ea are 8 puncte avans faţă de AZ Alkmaar, cu 3 etape înainte de final. AZ Alkmaar are însă şi o restanţă.

Arne Slot a confirmat negocierile cu Liverpool: „Nu e un secret că vreau să merg la Liverpool”

„Mi-ar plăcea să devin noul antrenor al lui Liverpool, decizia mea este clară. Nu este un secret că vreau să merg la Liverpool.

Feyenoord și Liverpool se pregătesc de negocieri, aștept să văd ce va ieși din asta. Sunt încrezător, aștept ca cluburile să ajungă la un acord", a declarat Arne Slot pentru The Sun. „Sunt emoții!" Jurgen Klopp nu s-a ferit de cuvinte, după ultimul meci european la Liverpool! Ce a spus despre adversari Jurgen Klopp nu s-a ferit de cuvinte, după ultimul meci european la Liverpool. Tehnicianul a vorbit deschis despre eliminarea din UEFA Europa League. „Cormoranii" au câștigat returul cu Atalanta, cu scorul de 1-0, din sferturile UEFA Europa League. Totuși, italienii s-au impus cu 3-0 în tur, iar astfel au avansat în semifinalele competiției. Jurgen Klopp a anunțat deja că va pleca de la Liverpool în vară, astfel că acest meci a fost ultimul duel european pentru german, de pe banca echipei din Premier League. Acesta s-a declarat mulțumit de jocul făcut de echipa sa, chiar dacă Liverpool nu a reușit să întoarcă rezultatul obținut în partida tur. "Mi-a plăcut mult jocul din această seară, cu dorința și puterea de care dau dovadă băieții. A fost incredibil din partea lor. A fost foarte complicat și am fost prea grăbiți în anumite momente. Dacă Trent (n.r. Alexander-Arnold) ar fi fost un pic mai în formă, am fi putut merge un pic mai mult peste ei, dar este o nebunie! La final a rămas fără benzină.

Mi-a plăcut mult jocul din această seară, cu dorința și puterea de care dau dovadă băieții. A fost incredibil din partea lor. A fost foarte complicat și am fost prea grăbiți în anumite momente. Dacă Trent (n.r. Alexander-Arnold) ar fi fost un pic mai în formă, am fi putut merge un pic mai mult peste ei, dar este o nebunie! La final a rămas fără benzină”, a spus Jurgen Klopp, citat de The Mirror.

