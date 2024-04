"Sunt emoții!" Jurgen Klopp nu s-a ferit de cuvinte, după ultimul meci european la Liverpool! Ce a spus despre adversari - Antena Sport

Acesta s-a declarat mulțumit de jocul făcut de echipa sa, chiar dacă Liverpool nu a reușit să întoarcă rezultatul obținut în partida tur.

Mi-a plăcut mult jocul din această seară, cu dorința și puterea de care dau dovadă băieții. A fost incredibil din partea lor. A fost foarte complicat și am fost prea grăbiți în anumite momente. Dacă Trent (n.r. Alexander-Arnold) ar fi fost un pic mai în formă, am fi putut merge un pic mai mult peste ei, dar este o nebunie! La final a rămas fără benzină”, a spus Jurgen Klopp, citat de The Mirror.

Liverpool a ajuns la un acord verbal cu noul antrenor

Liverpool a ajuns la un acord verbal cu noul antrenor. Jurnaliştii de la Sky Sports au făcut anunţul momentului în fotbalul mondial. Ruben Amorim ar urma să ajungă pe Anfield, la vară, în locul lui Jurgen Klopp.

Ruben Amorim este aproape de a câştiga titlul cu Sporting Lisabona în Liga Portugal, competiţie care se vede în direct în AntenaPLAY. Tehnicianul în vârstă de 39 de ani are rezultate de senzaţie, în acest sezon, pe banca alb-verzilor.

„Managerul Sporting Lisabona, Ruben Amorim, a ajuns la un acord verbal de principiu cu Liverpool. Se spune că antrenorul de 39 de ani a discutat despre un contract pe o perioadă de trei ani pentru a deveni succesorul lui Jurgen Klopp. Sky Germania anunţat că urmează să fie încheiat un acord între cele două cluburi”, a fost anunţul făcut de Sky Sports.

Mesajul transmis de tehnicianul german

