Liverpool se gândeşte şi la planul B, dacă varianta Xabi Alonso pică! Numele surpriză de pe lista "cormoranilor" - Antena Sport

Reclamă

Dacă Xabi Alonso nu vine, Liverpool se gândeşte la planul B. În condiţiile în care Jürgen Klopp urmează să părăsească banca lui Reds la finalul sezonului, clubul englez a făcut din actualul antrenor de la Bayer Leverkusen o prioritate pentru a-l înlocui. Cu toate acestea, sarcina de a-l convinge pe tehnicianul, care este urmărit şi de Bayern, se anunţă a fi una dificilă.

Potrivit Telegraph, Liverpool a identificat alţi doi candidaţi: selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, şi antrenorul echipei Sporting, Ruben Amorim. În toate cele trei cazuri, clubul pare hotărât să mizeze pe tehnicieni tineri.

Reclamă

Amorim are 39 de ani, Julian Nagelsmann are 36 de ani, iar Xabi Alonso are 42 de ani.

Până atunci, Liverpool se pregăteşte pentru finala Cupei Ligii Angliei. Echipa lui Jurgen Klopp joacă duminică, pe Wembley, contra lui Chelsea.

Xabi Alonso a scris istorie cu Bayer Leverkusen!

Xabi Alonso a scris istorie cu Bayer Leverkusen! Liderul din Bundesliga continuă parcursul fantastic din acest sezon, după victoria din etapa cu numărul 23 în faţa celor de la Mainz, scor 2-1. Aflată la 11 puncte în faţa lui Bayern, care are şi un meci mai puţin disputat, echipa antrenorului spaniol a realizat o performanţă incredibilă şi a doborât un record stabilit chiar de bavarezi.

Reclamă 4 / 0/3

În urma victoriei de pe teren propriu cu Mainz, Bayer Leverkusen a ajuns la 33 de meciuri fără înfrângere în acest sezon şi a doborât recordul deţinut de Bayern Munchen din 2020, de 32 de meciuri fără înfrângere. Echipa lui Xabi Alonso a început perfect meciul din etapa cu numărul 23. Granit Xhaka a deschis scorul încă din minutul 3 al partidei, cu o execuţie superbă. Elveţianul a ales să sărbătorească într-un mod inedit reuşita, mimând o accidentare. Staff-ul lui Leverkusen a intrat în panică imediat, dar toată lumea s-a liniştit în momentul în care Alonso şi-a dat seama că este vorba despre o glumă a fostului jucător de la Arsenal. Avantajul lui Leverkusen a durat doar câteva minute, deoarece Mainz a restabilit egalitatea prin Kohr, în minutul 8 al partidei, cu o lovitură de cap. Golul victoriei a venit în minutul 68, după gafa portarului de la Mainz. Zentner a scăpat balonul în poartă după un şut modest al lui Andrich, care şi-a trecut astfel în cont reuşita. Toate speranţele lui Mainz s-au năruit în minutul 80, atunci când Ngankam a văzut direct cartonaşul roşu pentru un fault.

Cine va câştiga titlul mondial de Formula 1 în 2024? Max Verstappen Charles Leclerc Lewis Hamilton Fernando Alonso Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...