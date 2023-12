Manchester United e în criză, dar Erik ten Hag rămâne optimist după înfrângerea cu West Ham: "Am avut o evoluţie solidă" - Antena Sport

Reclamă

„Am avut o evoluție solidă, dar nu am marcat. Semnificația primului gol. Cred că noi controlam jocul și nu i-am dat șanse lui West Ham. Ne-am creat trei ocazii bune. Un moment de slăbiciune și am căzut. Am pierdut jocul.

Așa cum am spus mai devreme, avem jucători care pot marca, au dovedit în trecut că o pot face. Dar trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Fotbalul înseamnă să marchezi și să câștigi. Avem probleme, am avut multe eșecuri.

Dar jucătorii de pe teren sunt suficient de buni pentru a câștiga meciuri. Știu că Rashford poate înscrie un gol. Hojlund, Antony, Garnacho, Bruno și Scott McTominay pot și ei să marcheze”, a declarat Erik ten Hag, potrivit manchestereveningnews.co.uk.

Manchester United, patru meciuri la rând fără gol marcat

Atacul celor de la Manchester United reprezintă o mare problemă pentru echipa lui Erik ten Hag. Formaţia de pe Old Trafford a marcat ultima oară în meciul de pe teren propriu cu Chelsea, câştigat cu 2-1. De atunci, „diavolii” nu au înscris în înfrângerile cu Bournemouth, Bayern şi West Ham şi nici în remiza de pe Anfield cu Liverpool.

După acest succes, West Ham a urcat pe locul 6, cu 30 de puncte, şi a depăşit echipa lui Erik ten Hag. Manchester United se află pe locul 8, cu 28 de puncte. Pentru Manchester United urmează o altă partidă dificilă. De Boxing Day, pe Old Trafford vine Aston Villa, formaţia care se află pe locul 2 cel puţin până la meciul dintre Liverpool şi Arsenal. Echipa lui Unai Emery a remizat pe teren propriu cu Sheffield United, scor 1-1.