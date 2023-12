Manchester United, miracol de Boxing Day! Hojlund a marcat primul gol în Premier League: "Este cea mai fericită zi din viaţa mea" - Antena Sport

Reclamă

Villa a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri, dar nu a fost suficient pentru echipa condusă de Unai Emery. Primul semn dat de United a fost în minutul 48, atunci când golul lui Garnacho a fost anulat pentru offside.

În cele din urmă, argentinianul şi-a trecut numele pe lista marcatorilor. El a marcat primul gol în minutul 59, după care a realizat dubla în minutul 71. Golul victoriei pentru echipa lui Erik ten Hag a venit în minutul 82, atunci când a marcat Rasmus Hojlund. Atacantul danez de 20 de ani a marcat primul său gol în Premier League, după o serie de 14 meciuri fără gol marcat în campionatul Angliei. Danezul avea 5 goluri marcate pentru United, în UEFA Champions League.

Reclamă

„Sunt cel mai fericit om din lume. Puteţi să vedeţi asta din modul în care am sărbătorit golul. Am crezut până la final şi am arătat că avem personalitate.

Este una dintre cele mai fericite zile din viaţa mea. A trecut ceva de când am ajuns în Premier League şi sunt foarte fericit că am marcat rimul meu gol. Sper că acesta este doar începutul”, a declarat Rasmus Hojlund, potrivit dailymail.co.uk.

"I'm the happiest man alive right now." pic.twitter.com/bMqUfy3ZxF

— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2023

Reclamă 4 / 0/3

Erik ten Hag: „Atmosfera a schimbat multe lucruri” Erik ten Hag a vorbit şi el despre victoria fantastică din meciul cu Aston Villa. Tehncianul olandez crede că un rol important l-a avut publicul prezent pe Old Trafford, care a continuat să îşi susţină echipa chiar şi când era condusă şi a dezvăluit ce le-a transmis jucătorilor la pauză, atunci când Aston Villa avea 2-0: „Atmosfera a schimbat multe lucruri în repriza a doua. Dacă ne uităm la prima repriză, am fost conduşi după două faze fixe, în momente în care nu eram concentraţi.Cred că am jucat bine încă din prima repriză şi am tot încercat. La pauză le-am zis băieţilor că trebuie să continue să aibă încredere în ei. Să continue ce am făcut şi să o facă din ce în ce mai bine”, a declarat şi Erik ten Hag. Aston Villa a ratat şansa de a egala liderul Liverpool în clasament şi rămâne pe locul 3, cu 39 de puncte. De partea cealaltă, Manchester United a urcat pe locul 6, cu 31 de puncte. Pentru Manchester United urmează ultimul meci al anului, pe 30 decembrie, pe terenul lui Nottingham Forest, formaţie care s-a impus pe terenul lui Newcastle de Boxing Day. În ceea ce o priveşte pe Aston Villa, echipa lui Unai Emery va juca în ultimul meci al anului cu Burnley, pe Villa Park.