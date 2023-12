Manchester United are un nou acţionar! Ce sumă va băga în clubul de pe Old Trafford cel mai bogat om din Marea Britanie - Antena Sport

În timp ce succesul comercial al clubului a garantat întotdeauna fonduri suficiente pentru a câștiga trofee la cel mai înalt nivel, acest potențial nu a fost exploatat la maximum în ultima vreme.

Suntem aici pentru o perioadă lungă și conștientizăm că avem în față multe provocări și o muncă dificilă, dar le vom aborda cu rigoare, profesionalism și pasiune.

Ambiția noastră comună este clară: aceea de a revedea Manchester United la locul ei, adică în vârful fotbalului britanic și mondial”, este anunţul făcut de Sir Jim Ratcliffe.

Manchester United e în criză, dar Erik ten Hag rămâne optimist după înfrângerea cu West Ham. „Diavolii” au plecat fără puncte de pe London Stadium şi au ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Premier League.

„Ciocănarii” s-au impus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Bowen şi Kudus, în minutele 72, respectiv 78. Cu cele trei puncte obţinute în meciul cu United, echipa pregătită de David Moyes a depăşit formaţia de pe Old Trafford în clasamentul din Premier League.

În ciuda înfrângerii de la Londra, Erik ten Hag nu s-a arătat îngrijorat. Olandezul a fost mulţumit de jocul formaţiei sale şi consideră că un moment de slăbiciune a făcut diferenţa. Cu toate acestea, el are încredere în continuare în jucătorii din atacul lui United:

„Am avut o evoluție solidă, dar nu am marcat. Semnificația primului gol. Cred că noi controlam jocul și nu i-am dat șanse lui West Ham. Ne-am creat trei ocazii bune. Un moment de slăbiciune și am căzut. Am pierdut jocul.