Radu Drăguşin, mai motivat ca niciodată! Mesajul la 10 săptămâni după ce s-a operat: "Fără scurtături" - Antena Sport

Uite, îți dau un exemplu. Noi am știut. El s-a accidentat într-o zi de joi la un meci de Europa League. Noi, joi noaptea știam ce are. Nu am putut să spunem până marți pentru că erau ultimele zile din perioada de transfer și nu puteam să punem presiune pe Tottenham.

Trebuiau să cumpere neapărat fundaș central, iar presa a preluat că Tottenham cumpără fundaș central fără să știe ce accidentare are Drăgușin. Eu nu cred că o echipă ca Tottenham are nevoie de patru zile pentru a ști ce accidentare are un jucător. Noi n-am putut să spunem, n-am putut să comentăm”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro.