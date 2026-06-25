OFICIAL | Arsenal a bifat primul transfer după câştigarea Premier League

Arsenal a început deja treaba pentru viitorul sezon, asta după ce ultima stagiune a fost una de succes pentru “Tunari”, reuşind să câştige titlul în Premier League după o pauză îndelungată.

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Fotbalistul ecuadorian Piero Hincapie a finalizat transferul său la Arsenal Londra pentru 34,5 milioane de lire sterline (45,4 milioane de dolari), în timp ce campioana din Premier League se pregăteşte pentru apărarea titlului, scrie DPA.

Piero Hincapie rămâne la Arsenal

Hincapie, prezent cu naţionala Ecuadorului la Cupa Mondială 2026, a ajuns în vara anului trecut la Arsenal, împrumutat de la clubul german Bayer Leverkusen. Fundaşul în vârstă de 24 de ani a jucat în 39 de meciuri în toate competiţiile, “tunarii” câştigând primul lor titlu în Premier League după 22 de ani şi ajungând în finala Ligii Campionilor.

Transferul definitiv al lui Hincapie pe Emirates Stadium era aşteptat să fie o formalitate, Arsenal confirmând joi că a activat clauza care îi permite jucătorului să rămână. Potrivit presei, el este legat de “tunari” până în 2031. El devine prima achiziţie a clubului în această vară, după ce Arsenal a cheltuit peste 250 de milioane de lire sterline pe şapte jucători anul trecut.

Hincapie a jucat în ambele meciuri ale Ecuadorului de la Cupa Mondială de până acum – o înfrângere cu 0-1 în faţa Cote d’Ivoire, urmată de o remiză fără goluri împotriva Curacao – şi urmează să fie din nou în acţiune joi, când sud-americanii vor înfrunta Germania, în încercarea lor de a ajunge în fazele eliminatorii, notează agerpres.