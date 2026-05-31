Sute de mii de oameni la parada de titlu a lui Arsenal. Fanii “tunarilor” au uitat de finala UCL

Arsenal şi-a recăpătat zâmbetul duminică, la mai puţin de 24 de ore după înfrângerea suferită în faţa PSG în finala Ligii Campionilor de la Budapesta.
800.000 de oameni prezenți la parada de titlu a lui Arsenal
“Tunarii” au defilat pe străzile Londrei pentru a-şi sărbători titlul de campioni ai Angliei. Au defilat la bordul unor autobuze descoperite pe străzile din nordul Londrei. Defilarea a pornit de la Emirates Stadium în jurul orei locale 15:00.
Trei autobuze au alcătuit convoiul. Primul îi transporta pe jucători şi pe antrenorul Mikel Arteta, al doilea era rezervat membrilor staff-ului, iar al treilea echipei feminine a clubului Arsenal, care a fost, de asemenea, sărbătorită după ce a câştigat Cupa Campionilor – echivalentul Cupei Mondiale a cluburilor – împotriva echipei SC Corinthians în februarie (3-2 după prelungiri).
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2026
Conform The Guardian, de-a lungul traseului aşteptau 800.000 de persoane, faţă de cele 100.000 de la Paris, duminică. Convoiul a parcurs, printre altele, Holloway Road, Blackstock Road, Essex Road şi Upper Street, înainte de a se întoarce la Emirates Stadium.
La bordul primului autobuz, Mikel Arteta, dezamăgit după finala de sâmbătă, a apărut purtând ochelari de soare. Majoritatea jucătorilor au afişat însă zâmbete largi, în ciuda dezamăgirii de ieri.
Sursa: News.ro
