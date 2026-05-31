Sute de mii de oameni la parada de titlu a lui Arsenal. Fanii “tunarilor” au uitat de finala UCL

Andrei Nicolae Publicat: 31 mai 2026, 22:04

Parada de titlu a lui Arsenal / Profimedia

La mai puţin de 24 de ore după înfrângerea suferită în finala Ligii Campionilor împotriva lui Paris-Saint-Germain la Budapesta, Arsenal şi-a sărbătorit titlul de campioană a Angliei pe străzile Londrei.

800.000 de oameni prezenți la parada de titlu a lui Arsenal

“Tunarii” au defilat pe străzile Londrei pentru a-şi sărbători titlul de campioni ai Angliei. Au defilat la bordul unor autobuze descoperite pe străzile din nordul Londrei. Defilarea a pornit de la Emirates Stadium în jurul orei locale 15:00.

Trei autobuze au alcătuit convoiul. Primul îi transporta pe jucători şi pe antrenorul Mikel Arteta, al doilea era rezervat membrilor staff-ului, iar al treilea echipei feminine a clubului Arsenal, care a fost, de asemenea, sărbătorită după ce a câştigat Cupa Campionilor – echivalentul Cupei Mondiale a cluburilor – împotriva echipei SC Corinthians în februarie (3-2 după prelungiri).

Conform The Guardian, de-a lungul traseului aşteptau 800.000 de persoane, faţă de cele 100.000 de la Paris, duminică. Convoiul a parcurs, printre altele, Holloway Road, Blackstock Road, Essex Road şi Upper Street, înainte de a se întoarce la Emirates Stadium.

La bordul primului autobuz, Mikel Arteta, dezamăgit după finala de sâmbătă, a apărut purtând ochelari de soare. Majoritatea jucătorilor au afişat însă zâmbete largi, în ciuda dezamăgirii de ieri.

Sursa: News.ro

