Probleme pentru Olanda: jucătorul lui Arsenal ratează Cupa Mondială! Înlocuitorul vine tot din Premier League

Cu doar 3 zile înainte de startul Cupei Mondiale, naţionala Olandei a primit o veste foarte proastă, după ce jucătorul lui Arsenal nu a putut fi recuperat şi a fost trimis acasă de selecţionerul Ronald Koeman.
Selecţionata “Portocalei Mecanice” este una din echipele de top care vor lua startul la competiţia din Statele Unite, Canada şi Mexic, iar elevii lui Ronald Koeman speră să facă o figură cât mai frumoasă la turneul final.
Timber ratează Cupa Mondială din cauza unei accidentări. Naţionala Olandei a chemat deja un înlocuitor
Totutşi, se pare că primele probleme au apărut deja pentru batavi. Jurrien Timber, fundaşul dreapta al celor de la Arsenal, care a evoluat în finala Champions League, în ciuda dificultăţilor medicale, nu a putut să se recupereze sută la sută pentru turneul final de peste ocean.
Acesta a fost trimis acasă de Ronald Koeman după ce s-a sfătuit cu stafful său medical şi cu jucătorul, mai ales că timpul este din ce în ce mai limitat înainte de primul meci pe care Olanda o să-l joace în grupe, cu Japonia.
“Jurrien Timber ratează Cupa Mondială. Fundaşul de 24 de ani nu s-a recuperat suficient din punct de vedere medical după accidentarea musculară de la picior şi nu poate să participe la turneul final. După o consulatare cu stafful, s-a decis ca Timber să părăsească pregătirea din cantonamentul din New York în urm meciului amical cu Uzbekistan”, au anunţat olandezii pe X.
Înlocuitorul lui Jurrien Timber pentru Cupa Mondială
Olandezii s-au mişcat repede şi au informat că urmează să fie chemat în locul lui Jurrien Timber tot un jucător din Premier League, fundaşul dreapta al celor de la Sunderland, Lutsharel Emiliano Geertruida.
Acesta se va alătura lotului condus de Ronald Koeman în următoarele 48 de ore şi va fi disponibil inclusiv la primul meci din grupă. Olandezii vor da piept cu Japonia, Suedia şi Tunisia.
Lot Olanda
- Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
- Fundași: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton)
- Mijlocași: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille)
- Atacanți: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)
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