Probleme pentru Olanda: jucătorul lui Arsenal ratează Cupa Mondială! Înlocuitorul vine tot din Premier League

Cu doar 3 zile înainte de startul Cupei Mondiale, naţionala Olandei a primit o veste foarte proastă, după ce jucătorul lui Arsenal nu a putut fi recuperat şi a fost trimis acasă de selecţionerul Ronald Koeman.

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Selecţionata “Portocalei Mecanice” este una din echipele de top care vor lua startul la competiţia din Statele Unite, Canada şi Mexic, iar elevii lui Ronald Koeman speră să facă o figură cât mai frumoasă la turneul final.

Timber ratează Cupa Mondială din cauza unei accidentări. Naţionala Olandei a chemat deja un înlocuitor

Totutşi, se pare că primele probleme au apărut deja pentru batavi. Jurrien Timber, fundaşul dreapta al celor de la Arsenal, care a evoluat în finala Champions League, în ciuda dificultăţilor medicale, nu a putut să se recupereze sută la sută pentru turneul final de peste ocean.

Acesta a fost trimis acasă de Ronald Koeman după ce s-a sfătuit cu stafful său medical şi cu jucătorul, mai ales că timpul este din ce în ce mai limitat înainte de primul meci pe care Olanda o să-l joace în grupe, cu Japonia.

“Jurrien Timber ratează Cupa Mondială. Fundaşul de 24 de ani nu s-a recuperat suficient din punct de vedere medical după accidentarea musculară de la picior şi nu poate să participe la turneul final. După o consulatare cu stafful, s-a decis ca Timber să părăsească pregătirea din cantonamentul din New York în urm meciului amical cu Uzbekistan”, au anunţat olandezii pe X.