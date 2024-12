Pep Guardiola a găsit "soluţia" pentru a o scoate pe Manchester City din criză! Borna incredibilă atinsă de "cetăţeni", după un nou eşec - Antena Sport

Aston Villa e o echipă care se descurcă bine în Champions League, în Premier League la fel. E un teren greu aici. În sezonul trecut, am câştigat titlul, dar am venit aici şi am pierdut. Unii jucători de la ei au o dorinţă incredibilă să facă asta.

Trebuie să găsim o cale, pas cu pas, mai devreme sau mai târziu trebuie să revenim”, a declarat Pep Guardiola, după Aston Villa – Manchester City 2-1, conform bbc.com.