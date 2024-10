Radu Drăguşin, făcut praf de fanii lui Tottenham, după victoria cu Manchester City: "Tratează mingea ca pe o bombă" - Antena Sport

Radu Drăguşin, alături de Archie Gray, în timpul meciului Tottenham - Manchester City 2-1, din Cupa Ligii Angliei - Profimedia Images Radu Drăguşin a fost criticat de mai mulţi fani ai lui Tottenham, pe reţelele de socializare, după victoria cu Manchester City, 2-1, din optimile Cupei Ligii Angliei. Asta chiar dacă nu a greşit la golul înscris de echipa lui Pep Guardiola. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Drăguşin a fost integralist în echipa lui Ange Postacoglou şi a jucat 100 de minute. Ţinând cont de accidentarea colegului său din defensivă, Micky van de Ven, fundaşul nostru cotat la 25 de milioane de euro ar putea fi în primul 11 şi în următoarele meciuri din Premier League ale lui Spurs. Radu Drăguşin a fost criticat de fanii lui Tottenham În acest context, fanii lui Tottenham au postat mai multe mesaje pe platforma X, care l-au vizat pe fundaşul de 22 de ani, care a prins contra campioanei din Premier League cel de-al şaselea meci din acest sezon. „Drăguşin tratează mingea ca pe o bombă”, a scris un fan. „Încerc să mă uit când e mingea la Drăguşin, Davies sau Vicario şi mă sperie mai mult decât atunci când e mingea la Manchester City”, a spus un alt suporter. trying to watch Dragusin, Davies and Vicario play the ball is scarier than having to watch City with the ball

„Vom merge pe Villa Park cu Drăguşin şi Davies”, a remarcat un alt fan. Au existat totuşi şi suporteri care au apreciat evoluţia românului. „Sunt mulţumit la ce am văzut de la cuplul Romero – Drăguşin”.

Drăguşin are 22 de ani

Internaţionalul român e cotat la 25 de milioane de euro

Drăguşin a disputat 6 meciuri în acest sezon

Românul are contract cu Spurs până în 2030

Radu Drăguşin, titular cu Aston Villa şi Galatasaray

Ange Postacoglou a lăsat să se înţeleagă că Radu Drăguşin ar putea fi titular în următoarele două deplasări, de la Birmingham, unde va evolua cu Aston Villa, şi în Turcia, unde Spurs se va duela cu Galatasaray.

„Micky a simțit ceva la ischiogambieri. Nu am actualizarea completă despre el, dar cu siguranță a simțit ceva și vom vedea cum este. Cuti (n.r. Romero) era cam obosit. M-am gândit să-l schimb la pauză, dar am făcut-o după, pentru că nu am vrut să pierd încă un fundaș central, după ce l-am pierdut și pe Micky.

A spus că se simte bine, dar instinctul meu îmi spunea că nu are rost să-mi asum un risc, deoarece îl aveam pe Benny (n.r. Ben Davies) care putea intra.”, a spus Postecoglou, conform Football-london.uk. Sferturile Cupei Ligii Angliei Tottenham – Manchester United

Arsenal – Crystal Palace

Newcastle – Brentford

Southampton – Liverpool

