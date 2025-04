Decizie surpriză după accidentarea lui Radu Drăguşin! Tottenham a dat interzis. De ce se tem londonezii - Antena Sport

Radu Drăguşin s-a accidentat şi e foarte posibil să lipsească de pe teren până la finalul acestui sezon. Acum, ies la iveală detalii din interior. Cei de la Tottenham nu vor să se afle ce probleme are tricolorul. Se tem că vor exploda preţurile viitoarelor ţinte ale londonezilor.

Impresarul lui Radu Drăguşin spune că recuperarea jucătorului decurge foarte bine şi că fundaşul ar putea reveni şi după o lună, dar nu vrea să forţeze.

Detalii despre accidentarea lui Radu Drăguşin

Radu Drăguşin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat. Totul s-ar fi aflat foarte repede, dar cei de la Spurs au interzis tuturor să facă public diagnosticul. ”Mental, după o accidentare, n-ai cum să fii bine, oricât de puternic ai fi. Erau zilele alea, erau ultimele zile din perioada de transferuri, articolele în ziare despre el nu au fost tocmai elogioase, n-am înțeleg niciodată de ce lumea speculează atât.

Uite, îți dau un exemplu. Noi am știut. El s-a accidentat într-o zi de joi la un meci de Europa League. Noi, joi noaptea știam ce are. Nu am putut să spunem până marți pentru că erau ultimele zile din perioada de transfer și nu puteam să punem presiune pe Tottenham.

Trebuiau să cumpere neapărat fundaș central, iar presa a preluat că Tottenham cumpără fundaș central fără să știe ce accidentare are Drăgușin. Eu nu cred că o echipă ca Tottenham are nevoie de patru zile pentru a ști ce accidentare are un jucător. Noi n-am putut să spunem, n-am putut să comentăm”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro.