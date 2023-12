Reacţia lui Fabrizio Romano, după anunţul că Radu Drăguşin este dorit de Manchester United. Nebunie pe piaţa transferurilor - Antena Sport

Reclamă

„Nu văd pe United avându-l ca țintă pe Drăgușin. Deși circulă zvonuri, eu nu știu de ceva concret dinspre Manchester. Genoa nu a fost abordată de United și acum se pregătește să semneze noul contract

Am aflat că Tottenham și Newcastle au trimis scouteri să-l urmărească pe Drăgușin, la fel, Atalanta e interesată de el. Nu am idee de unde a apărut legătura cu Manchester United„, a transmis Fabrizio Romano pentru caughtoffside.com.

Drăguşin nu se grăbeşte să plece încă din această iarnă de la Genoa şi vrea să fie sigur că va juca meci de meci pentru a fi în lotul lui Edi Iordănescu pentru EURO 2024. Tottenham încearcă să îl tenteze cu un salariu de aproximativ 3 milioane de euro. Londonezii sunt gata să achite şi 32 de milioane de euro în conturile echipei din Serie A.

Oferta concretă primită de Radu Drăguşin

Florin Manea a precizat că Drăguşin are în prezent contract cu Genoa până în 2026 şi că înţelegerea s-ar putea prelungi până în 2027, cu o mărire de salariu pentru fundaşul naţionalei. A primit o ofertă concretă pentru internaţionalul român.

“Sunt multe zvonuri, o grămadă de articole care apar. Momentan nu există o ofertă scrisă. Nu suntem în grabă să plecăm. Am văzut că are contract până în 2027, ţin să spun că are până în 2026.

Dacă vom semna prelungirea pe încă un an, va avea până în 2027. Nu ne grăbim. O să vedem ce se întâmplă în această perioadă de transferuri. Dacă va veni o ofertă importantă, o vom lua în calcul. Dar nu ne grăbeşte nimeni. Nu trebuie să plece, are Campionatul European în vară. Poate să joace bine acolo, să îi crească şi mai mult cota. Cred că declaraţia preşedintelui este preluată greşit. Dacă se prelungeşte, se va prelungi până în 2027. Oferta pe care o avem este de un an de zile. Atât. Asta e oferta. Dacă se va întâmpla. Deocamdată evaluăm, nu luăm decizia acum. Mai are doi ani şi jumătate de acum, din iarnă. Şi din vară va avea încă doi ani de contract. Tot de Genoa o să depindă. Plus că noi suntem recunoscători clubului pentru ce a făcut pentru el. Nu am vrea niciodată să plecăm în condiţii în care Genoa să nu fie mulţumită”, a declarat Florin Manea pentru fanatik.ro.