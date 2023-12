Oferta concretă primită de Radu Drăguşin, după ce s-a scris de interesul mai multor echipe mari din Europa pentru el! - Antena Sport

Florin Manea a anunţat că singura ofertă concretă pentru Radu Drăguşin e cea de prelungire a contractului

Drăguşin şi-ar putea prelungi înţelegerea cu Genoa până în 2027 Impresarul lui Radu Drăguşin, Florin Manea, a anunţat că Genoa i-a făcut o ofertă concretă de prelungire a contractului fundaşului român.

Florin Manea a precizat că Drăguşin are în prezent contract cu Genoa până în 2026 şi că înţelegerea s-ar putea prelungi până în 2027, cu o mărire de salariu pentru fundaşul naţionalei.

Oferta concretă primită de Radu Drăguşin, după ce s-a scris de interesul mai multor echipe mari din Europa pentru el!

“Sunt multe zvonuri, o grămadă de articole care apar. Momentan nu există o ofertă scrisă. Nu suntem în grabă să plecăm. Am văzut că are contract până în 2027, ţin să spun că are până în 2026.