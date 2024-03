Un fost internaţional englez cu 4 titluri de campion în Premier League a spus ce se va întâmpla cu Radu Drăguşin în Anglia! - Antena Sport

Reclamă

Se pune multă presiune pe cineva care nu este obișnuit să joace într-un meci de asemenea nivel”, a declarat Owen Hargreaves despre Radu Drăguşin, potrivit tbrfootball.com.

Născut în Canada, Owen Hargreaves a jucat de 42 de ori pentru naţionala mare a Angliei. Hargreaves a cucerit 4 titluri de campion în Bundesliga cu Bayern Munchen şi o Ligă a Campionilor, în sezonul 2000-2001, cu aceeaşi echipă. În vara lui 2007, s-a transferat de la Bayern Munchen la Manchester United. A reuşit să cucerească titlul în Premier League din primul sezon. Totodată, a cucerit în acelaşi sezon, cu Manchester United, a doua sa Ligă a Campionilor.

Reclamă

Au urmat două sezoane în care a fost accidentat. Cu toate acestea, el se afla în lotul lui Manchester United în sezoanele 2008-2009 şi 2010-2011. „Diavolii” au cucerit alte două titluri în Premier League în acea perioadă. Owen Hargreaves s-a transferat în sezonul 2011-2012 la Manchester City. A reuşit să cucerească un titlu în Premier League şi cu „cetăţenii”. În total, are 4 titluri de campion în Premier League. Totodată, are 4 titluri de campion în Bundesliga şi 2 Ligi ale Campionilor cucerite în carieră.

„Nimeni nu trebuia să îl premieze!” Florin Răducioiu a vorbit din nou despre Radu Drăgușin, după ce l-a făcut praf în trecut

Florin Răducioiu a vorbit din nou despre Radu Drăgușin, după ce l-a făcut praf în trecut. Fostul atacant al echipei naționale a făcut o nouă declarație despre fundașul de la Tottenham.

În urmă cu ceva timp, Răducioiu a dezvăluit că, în opinia sa, Radu Drăgușin este un jucător limitat și că singurul lucru pentru care poate fi premiat este „ciobănia”.

Reclamă 4 / 0/3

Fostul internațional a spus că își cere scuze pentru ieșirea de la finalul anului trecut și că reacția sa a fost una dură. Totodată, Florin Răducioiu este de părere că Radu Drăgușin nu trebuie considerat cel mai bun jucător român, doar pentru faptul că a prins un transfer în Premier League. „Nu a fost o chestie personală. A fost doar o reacție a mea, poate un pic dură, recunosc, prin acel cuvânt ‘ciobănie’. Cred că acolo am greșit, îmi cer scuze și, de fapt, am făcut-o acum câteva luni. Înțeleg că a luat amploare acest transfer al lui Tottenham, dar nimic nu îl îndreptățea și nimeni nu trebuia să-l premieze ca cel mai bun jucător al României. Consider că cel mai bun jucător al României trebuie să fie un jucător de spectacol, un jucător care să îmi transmită emoție, ceea ce Drăgușin nu a făcut. Asta a fost, nimic personal”, a spus Florin Răducioiu, la orangesport.ro. Radu Drăguşin e de aşteptat să fie titular în meciurile României cu Irlanda de Nord şi Columbia. România – Irlanda e vineri, de la 21:45, LIVE TEXT pe AS.ro. Meciul României cu Columbia va fi marţi, de la 21:15, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Meciul se va vedea LIVE VIDEO şi pe AS.ro. Lotul României pentru meciurile cu Irlanda de Nord şi Columbia Portari: Horațiu Moldovan (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0); Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 24/2), Vasile Mogoș (CFR Cluj, 4/0), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 19/1), Raul Opruț (FC Hermannstadt, 3/0) Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Deian Sorescu (Gaziantep | Turcia, 14/0); Reclamă

Mijlocași: Nicolae Stanciu (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius Marin (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius Olaru (FCSB, 15/0), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 20/6), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 17/4), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel Coman (FCSB, 12/1);

Atacanți: George Pușcaș (Bari | Italia, 40/11), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 36/5), Florin Tănase (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...