Columbia - România, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Naţionala, amical de lux înainte de EURO 2024 - Antena Sport

Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0), Alexandru PAȘCANU (Sporting Gijón | Spania, 0/0);

MIJLOCAȘI

Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Andrei CORDEA (Al-Tai | Arabia Saudită, 5/0), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Andrei ARTEAN (Apollon Limassol | Cipru, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0);

ATACANȚI

Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 40/11), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Antonio SEFER (Hapoel Beer Sheva | Israel, 1/0).

