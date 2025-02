Cristi Chivu, mesaj plin de fair-play după ce a debutat cu dreptul la Parma. Ce a spus după victoria cu Bologna - Antena Sport

Cristi Chivu a transmis un mesaj plin de fair-play, după ce a debutat cu dreptul la Parma. Echipa antrenorului român a învins-o pe Bologna cu 2-0, în etapa a 26-a din Serie A.

La finalul meciului, Cristi Chivu a transmis că nu el ar trebui să fie felicitat pentru victorie, ci Fabio Pecchia. Antrenorul român l-a înlocuit pe italian pe banca Parmei, în această săptămână.

Cristi Chivu, mesaj plin de fair-play după ce a debutat cu dreptul la Parma

Cristi Chivu a mai dezvăluit că a purtat discuţii cu jucătorii, înaintea meciului cu Bologna, în încercarea de a-i motiva pe aceştia. Antrenorul român speră ca victoria cu 2-0 să le ofere un moral mai bun elevilor săi, în încercarea de a salva Parma de la retrogradare.

„Felicitările ar trebui făcute mai mult pentru antrenorul Fabio Pecchia, pentru ceea ce a făcut pentru această echipă şi pentru oraş. Am găsit o echipă care e gata să înfrunte o formaţie puternică precum Bologna, construită pentru Champions League. Am încercat să reaprind echipa şi băieţii au răspuns într-un mod excepţional, pentru că şi-au dat seama că realitatea e că Parma are nevoie să câştige puncte.

În ultimele zile, am vorbit mult, am încercat să apăs butoanele potrivite pentru a reaprinde flacăra. Sper ca această victorie să ne ofere linişte şi seninătate pentru a face lucrurile mai bine”, a declarat Cristi Chivu, după Parma – Bologna 2-0, conform presei din Italia.