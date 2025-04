Cristi Chivu, nemulţumit după egalul cu Lazio! Dezvăluiri dureroase din vestiarul Parmei - Antena Sport

Parma lui Cristi Chivu a obţinut un rezultat mare în Serie A. A plecat neînvinsă şi de la Roma, acolo unde a terminat la egalitate, scor 2-2, contra celor de la Lazio. Echipa de pe Ennio Tardini putea însă chiar să câştige. A avut 2-0, dar a fost egalată într-un final absolut dramatic de meci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul meciului, Cristi Chivu şi-a lăudat echipa, dar a fost nemulţumit de rezultatul final. Sprune că Parma merita să câştige pe terenul celor de la Lazio.

Cristi Chivu, reacţie categorică după egalul cu Lazio

Cristi Chivu a vorbit după Lazio-Parma 2-2. După victoria cu Juventus, scor 1-0, cei de la Parma au plecat neînvinşi de pe terneul lui Lazio. Ondrejka a marcat de două ori pentru echipa lui Chivu.

Deși a ratat pe final victoria cu Lazio, Parma stă bine în clasamentul din Serie A. „Meritam rezultatul. Îmi face plăcere să văd o echipă care joacă așa cum am jucat pe Olimpico, mai ales după rezultatele din această lună. Primim ceea ce ne-a oferit meciul, merităm ceea ce scrie la final despre noi.

Am întâlnit fotbaliști uriași, cum este Pedro, care parcă nu are 37 de ani. Am văzut echipa dărâmată în vestiar, pentru că am ratat o mare victorie.