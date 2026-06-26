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Cristi Chivu vrea să aducă un campion mondial la Inter. Italienii se reorientează după ce l-au pierdut pe Palestra

Andrei Nicolae Publicat: 26 iunie 2026, 14:13

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Cristi Chivu vrea să aducă un campion mondial la Inter. Italienii se reorientează după ce l-au pierdut pe Palestra

Argentina / Profimedia

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Inter se vede nevoită să caute un nou fundaș dreapta în locul lui Denzel Dumfries după ce nu a reușit să îl aducă pe Marco Palestra de la Atalanta, acesta fiind deturnat din drumul spre Milano de către Chelsea pe ultima sută de metri. “Nerazzurrii” s-au reorientat rapid și l-au ochit pe Nahuel Molina, fotbalistul celor de la Atletico Madrid și campion mondial cu Argentina în 2022.

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Inter a primit zilele trecute o adevărată lovitură în perioada de mercato, atunci când au ratat transferul lui Marco Palestra de la Atalanta. Cele două tabere erau înțelese pentru o mutare de 50 de milioane de euro, însă Chelsea a intrat pe fir în ultimul moment și a pus pe masă 55 de milioane pentru clubul din Bergamo, respectiv un contract dublu pentru fundașul de 21 de ani față de cel oferit de “nerazzurri”.

Inter vrea să-l transfere pe Nahuel Molina

Acum, Inter se vede nevoită să o ia de la capăt și să înceapă noi căutări, iar pe lista lor a apărut Nahuel Molina, jucătorul de 28 de ani al lui Atletico Madrid. Conform Tuttosport, formația din Lombardia l-a “țintit” pe fundașul argentinian de ceva timp, iar situația disperată în care se află acum ar putea să îi facă pe Chivu și pe cei din conducerea clubului să forțeze mutarea.

Un punct forte pe care l-ar avea transferul lui Molina ar fi reprezentat de factorul financiar, pentru că acesta costă în jur de 30 de milioane de euro, conform sursei menționate anterior. Ba mai mult, la negocieri suma ar putea ajunge chiar la 22-25 de milioane.

Molina se află la Atletico Madrid din 2022 și nu e străin de fotbalul din Serie A, fiind venit în La Liga de la Udinese, pentru care a evoluat timp de două sezoane. Argentinianul mai are contract cu “los colchoneros” până în 2027 și în prezent e cotat la 15 milioane de euro pe transfermarkt.com.

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În sezonul recent încheiat, Molina a adunat 46 de partide pentru Atletico, înregistrând două goluri și patru pase decisive.

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