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“Here we go!”. Jucătorul dorit de Chivu la Inter şi de Chelsea a acceptat oferta

Mihai Alecu Publicat: 24 iunie 2026, 9:57

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Here we go!. Jucătorul dorit de Chivu la Inter şi de Chelsea a acceptat oferta

Marco Palestra a ales între Inter şi Chelsea. Foto: Getty Images

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Cristi Chivu a reuşit să câştige eventul cu Inter în primul său sezon ca antrenor al echipei, însă tehnicianul român a cerut întăriri pentru a putea repeta performanţele şi în sezonul viitor.

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Formaţia italiană a pus ochii pe fundaşul celor de la Atalanta, Marco Palestra, despre care se credea că urmează să îmbrace tricoul formaţiei “Nerazzurrilor” în stagiunea viitoare, asta până când pe fir a intrat Chelsea.

Fotbalistul dorit de Chivu la Inter a ales şi merge la Chelsea

Formaţia din Premier League a trimis o ofertă îmbunătăţită atât către Atalanta, cât şi o propunere salarială mai bună către jucător, iar acum Fabrizio Romano a anunţat deja celebrul “Here we go” în privinţa trecerii fundaşului dreapta către campionatul englez.

Chelsea s-a înţeles cu formaţia din Bergamo pentru o sumă de transfer care s-ar putea ridica la 55 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, asta în timp ce Inter era pregătită să achite 50 de milioane de euro.

Împrumutat în stagiunea trecută la Cagliari, fundaşul dreapta a fost ales în echipa sezonului din Serie A şi părea că este predestinat să ajungă la Inter pentru a-l înlocui pe Dumfries în partea dreaptă a defensivei. Olandezul este aproape de a se transfera la Real Madrid, spaniolii dorind să achite clauza de reziliere care este de 20 de milioane de euro.

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Schimbă Xabi Alonso sistemul la Chelsea?

Discuţiile cu privire la viitorul lui Chelsea sunt din ce în ce mai intense, asta pentru că Xabi Alonso este aşteptat să schimbe sistemul de joc şi să apeleze la cel cu 5 fundaşi pe care l-a folost în perioada sa la Bayer Leverkusen.

Tehnicianul iberic, care a fost la Real Madrid în primele 6 luni ale stagiunii trecute, a preferat ca pe Santiago Bernabeu să joace cu 4 fundaşi, dar acum lucrurile s-ar putea schimba. De altfel, Palestra a fost excelent la Cagliari într-un sistem cu 5 şi astfel mutarea sa poate fi un indiciu că Alonso pregăteşte noutăţi pe Stamford Bridge.

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