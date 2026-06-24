“Here we go!”. Jucătorul dorit de Chivu la Inter şi de Chelsea a acceptat oferta

Cristi Chivu a reuşit să câştige eventul cu Inter în primul său sezon ca antrenor al echipei, însă tehnicianul român a cerut întăriri pentru a putea repeta performanţele şi în sezonul viitor.

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Formaţia italiană a pus ochii pe fundaşul celor de la Atalanta, Marco Palestra, despre care se credea că urmează să îmbrace tricoul formaţiei “Nerazzurrilor” în stagiunea viitoare, asta până când pe fir a intrat Chelsea.

Fotbalistul dorit de Chivu la Inter a ales şi merge la Chelsea

Formaţia din Premier League a trimis o ofertă îmbunătăţită atât către Atalanta, cât şi o propunere salarială mai bună către jucător, iar acum Fabrizio Romano a anunţat deja celebrul “Here we go” în privinţa trecerii fundaşului dreapta către campionatul englez.

Chelsea s-a înţeles cu formaţia din Bergamo pentru o sumă de transfer care s-ar putea ridica la 55 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, asta în timp ce Inter era pregătită să achite 50 de milioane de euro.

Împrumutat în stagiunea trecută la Cagliari, fundaşul dreapta a fost ales în echipa sezonului din Serie A şi părea că este predestinat să ajungă la Inter pentru a-l înlocui pe Dumfries în partea dreaptă a defensivei. Olandezul este aproape de a se transfera la Real Madrid, spaniolii dorind să achite clauza de reziliere care este de 20 de milioane de euro.