Dennis Man, după debutul cu victorie al lui Cristi Chivu pe banca Parmei: "Asta ne lipsise în ultimele meciuri" - Antena Sport

Dennis Man a oferit un assist la al doilea gol al Parmei, în victoria cu 2-0 în faţa Bolognei, în meciul de debut al lui Cristi Chivu pe banca cruciaţilor. A fost a cincea pasă decisivă din acest sezon pentru românul cotat la 17 milioane de euro.

Parma a ajuns la 23 de puncte şi se află pe locul 17, la două puncte deasupra celor de la Empoli, care au un meci mai puţin disputat. „La clasament trebuie să ne uităm la final”, a spus Man, omul cu 4 goluri înscrise în acest sezon.

Dennis Man, după debutul lui Cristi Chivu la Parma: „Ne lipsise determinarea în ultimele meciuri”

”Cred că am făcut un meci bun, am jucat cu mai multă determinare, ceea ce ne-a lipsit în ultimele meciuri. Am reușit să obținem cele trei puncte.

La clasament trebuie să ne uităm la final, cel mai important lucru este să luăm fiecare meci în parte și să dăm totul pe teren, așa cum am făcut astăzi. Aveam nevoie de această victorie, ne dă moral și putere. Trebuie să continuăm la fel”, a spus Dennis Man, citat de tuttomercatoweb.

Ce a schimbat Cristi Chivu de la venirea la Parma

Venirea lui Cristi Chivu pe banca Parmei a avut un efect imediat, cruciaţii obţinând prima victorie după şapte meciuri, 2-0 cu Bologna. Simon Sohm a marcat din pasa lui Dennis Man şi a stabilit scorul final.