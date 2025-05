Dennis Man vrea să plece de la Parma! Unde ar putea ajunge jucătorul naţionalei - Antena Sport

Dennis Man ar vrea să plece de la Parma. Jucătorul naţionalei a avut un sezon slab la echipa din Serie A. Man este cel mai bine plătit jucător de la Parma, dar evoluţiile lui au fost sub aşteptări.

Jucătorul naţionalei traversează o perioadă neagră, marcată de numeroase ratări uriaşe. Man nu a mai marcat din 1 decembrie 2024, de la un meci Parma – Lazio 3-1.

Dennis Man vrea să plece de la Parma şi ar putea ajunge în Turcia

Man şi Mihăilă speră ca Parma, care e antrenată de un alt român, Cristi Chivu, să evite retrogradarea în Serie A. Înaintea ultimei etape, Parma e pe locul 16 în Serie A, cu 33 de puncte. Parma are un meci foarte greu în ultima etapă, cu Atalanta. Totuşi, „Cruciaţii” au 2 puncte în plus faţă de contracandidatele la evitarea retrogradării, Lecce şi Empoli. Lecce are un meci teribil în ultima etapă, cu Lazio, în timp ce Empoli joacă cu Verona.

Potrivit gsp.ro, Dennis Man ar fi nemulţumit de statutul pe care îl are la Parma şi ar dori să se despartă de echipa antrenată de Chivu în această vară. Man ar putea ajunge la o echipă de top din Turcia: Galatasaray, Fenerbahce sau Beşiktaş.

Dennis Man este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 12.5 milioane de euro. Miliardarul american Kyle Krause îi plătea în ianuarie 2021 11 milioane de euro lui Gigi Becali pentru a-l transfera de la FCSB.