Edoardo Bove, jucătorul care s-a prăbuşit pe teren în Fiorentina - Inter, a fost pe lista lui Răzvan Lucescu în vară! - Antena Sport

Jucătorii celor două echipe au fost surprinși în lacrimi, pe teren, în timp ce mijlocașul primea îngrijiri medicale.

Edoardo Bove (22 de ani) a jucat 14 meciuri pentru naţionala U21 a Italiei. El a marcat şi un gol pentru naţionala de tineret a Squadra Azzurra. Mai are prezenţe pentru naţionalele U20, U18 şi U16 ale Italiei. Este un produs al Academiei formaţiei AS Roma. Fiorentina l-a împrumutat până la finalul acestui sezon şi ar trebui să îl transfere în vara anului viitor. Bove are contract cu AS Roma până în 2028.