Reacţia lui Cristi Chivu după ce Lautaro Martinez l-a făcut praf pe colegul Hakan Calhanoglu - Antena Sport

“Cine nu vrea să rămână poate pleca! Mesajul meu este clar. Trebuie să vrei să fii în această echipă, în locul unde am adus-o pe Inter şi unde trebuie să o ţinem. Nu voi da nume, dar am văzut multe lucruri care nu mi-au plăcut. A fost un sezon lung şi obositor, la capătul căruia nu am câştigat niciun trofeu. De aceea trebuie să începem bine noul sezon.

În prima repriză, nu am fost în meci. Am încasat un gol şi am făcut multe greşeli. Ei s-au apărat jos şi bine. În repriza a doua am lăsat totul pe teren. A fost cald, dar există şi oboseala mentală şi ne-au lipsit şi anumiţi jucători.

Le cer scuze fanilor şi celor care au venit să fie aici cu noi. Trebuie să ne gândim la odihnă şi la un început cât mai bun de sezon”, a răbufnit Martinez, citat de Gazzetta dello Sport.