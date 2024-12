"Fotbalul italian nu mai are identitate!" Victor Becali surprinde, după ce Dan Şucu a devenit patron la Genoa: "Nu va decide el" - Antena Sport

Victor Becali a avut o reacţie surprinzătoare, după ce a aflat că Dan Şucu a devenit patron la Genoa. Milionarul român a plătit 40 de milioane de euro pentru a prelua 77% dintre acţiunile clubului din Serie A.

Agentul de jucători l-a felicitat pe Dan Şucu, dar l-a avertizat că regulile din Italia sunt diferite faţă de cele din România. A afirmat că directorul sportiv al clubului este cel care decide ceea ce se întâmplă la club şi nu acţionarul majoritar.

Declaraţie surprinzătoarea a lui Victor Becali, după ce Dan Şucu a devenit patron la Genoa

Vărul lui Gigi Becali a ţinut să precizeze că îşi doreşte ca finanţatorul Rapidului să reuşească la conducerea clubului din Serie A.

„Eu mă bucur că un român a cumpărat o echipă cu nume în Italia, cum spun italienii, are piață în Italia. Domnul Șucu nu are ce demonstra, joacă el fotbal? El este investitor. Eu cu el nu am dat mâna mai mult de două ori în viață, dar, din punctul meu de vedere, este un om care a creat un imperiu. El este un om de afaceri, el privește totul ca pe o afacere și mi se pare normal să o privească ca pe o afacere. Nici Berlusconi sau Moratti nu erau oameni de fotbal.

În Italia sunt alte reguli, de exemplu, un director sportiv nu poate fi angajat unul care nu are cursuri. (n.r. Și la noi se fac astfel de cursuri.) S-or face și la noi acum, acolo sunt de 50 de ani. Acolo, directorul sportiv contează. Nu știu cât de mult trebuie să se priceapă dumnealui la fotbal, el trebuie să susțină financiar echipa. Cum s-a descurcat în afaceri, unde este mult mai greu decât în fotbal… eu sper să reușească, dar nimeni nu garantează reușita, mai greu ca fotbalul, nu văd de ce să nu reușească. Nu garantează nimeni, bineînțeles, că va reuși.