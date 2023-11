George Puşcaş, lăudat de antrenorul lui Genoa după calificarea României la EURO 2024: "Un profesionist desăvârșit!" - Antena Sport

(N.r. Colorăm Germania în galben?) Cu siguranță, cum am colorat și Italia la U21, cred că se va muta România în Germania, vara viitoare, cu siguranță va fi ceva de excepție.

(N.r Alege o echipă din fiecare urnă) E foarte greu să aleg, ești la European și orice echipă cu care vei juca la European, nu va fi ușor.

(N.r. Ai vrea Anglia?) Merge, da, am și jucat acolo (n.r. râde). (N.r. Slovacia din urna a treia) E o echipă bună. Și în urna a treia sunt echipe bune.

(N.r. Să mai jucăm cu elveţienii?) Va fi un meci super, super greu, să mai jucăm o dată cu elvețienii, vor fi și ei mult mai nervoși, mai supărați pe noi pentru tot ceea ce s-a petrecut în grupa asta. Am fost mai buni, am fost mai compacți și am arătat mai multă unitate, așa, decât ei”, a declarat George Puşcaş, într-un interviu pentru AntenaSport.