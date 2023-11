George Puşcaş a ales grupa ideală pentru România la EURO 2024: "Nu va fi uşor!" Ce a spus despre un nou duel cu Elveţia - Antena Sport

(N.r. Să mai jucăm cu elveţienii?) Va fi un meci super, super greu, să mai jucăm o dată cu elvețienii, vor fi și ei mult mai nervoși, mai supărați pe noi pentru tot ceea ce s-a petrecut în grupa asta. Am fost mai buni, am fost mai compacți și am arătat mai multă unitate, așa, decât ei”, a declarat George Puşcaş, într-un interviu pentru AntenaSport.

Mihai Stoichiţă, impresionat până la lacrimi de George Puşcaş

Mihai Stoichiţă a fost impresionat până la lacrimi de George Puşcaş! Atacantul celor de la Genoa, care nu traversa cea mai bună perioadă a carierei, a reuşit să marcheze în meciul cu Israel un gol extrem de important şi să contribuie şi la succesul cu Elveţia, din ultima etapă.

„Ce m-a surprins, hai să spun, ce m-a impresionat cel mai mult. Mă duc în vestiar cu președintele, să îi pupăm, să îi felicităm, acolo, cu toții, cum e normal, printre ei am și eu jucători cu care am foarte multe relații.

Mai puțin cu George Pușcaș. Care e crescut în alt mediu, e plecat de mult în țară. Și când ajung în dreptul lui, stătea cu un tricou în mână. Tricoul lui cu care a jucat aseară. Zice ‘Ăsta e pentru dumneata’. Zic ‘Bă, poate ai altă obligație. Eu iau oricând un tricou de la magazie’.

La care el ‘Nu, ăsta e pentru dumneata pentru cum te-ai comportat cu mine și cum m-ai susținut de-a lungul timpului’. Mi-au dat lacrimile. E un semn că ținem unii la alții și ne pasă de unul și de celălalt”, a declarat Mihai Stoichiţă, la fanatik.ro.