Noi probleme pentru Cristi Chivu! Vestea pe care a primit-o înaintea meciului crucial cu Monza. A pierdut doi jucători importanţi - Antena Sport

Cristi Chivu are parte de un final extrem de greu de sezon pe banca celor de la Parma. A venit să o salveze de la retrogradare pe echipa de pe Ennio Tardini, dar problemele se ţin lanţ. Echipa la care evoluează Dennis Man şi Valentin Mihăilă a scos un rezultat de egalitate cu Torino în ultima etapă, scor 2-2. Asta după ce a fost condusă de două ori.

Înaintea meciului cu Monza, Cristi Chivu primeşte o veste extrem de proastă. Doi jucători importanţi ai celor de la Parma sunt indisponibili pentru partida din runda cu numărul 29 de Serie A.

Cristi Chivu a pierdut doi jucători

Cristi Chivu nu se va putea baza în meciul cu Monza pe Vogliacco și Sohm. Cei doi erau în pericol de suspendare înaintea disputei cu Torino. Ambii au fost avertizaţi şi vor rata disputa cu lanterna roşie din Serie A. Monza-parma va avea loc duminică, 15 martie, de la ora 16.00. Chivu a fost extrem de inspirat în ultimul meci. L-a introdus pe Pellegrino în partea a doua şi acesta a marcat de două ori.

După 2-2 cu Torino, cei de la Parma au rămas pe locul 17 în campionat, cu 24 de puncte. Sunt la două puncte peste primul loc retrogradabil din Serie A.

Cristi Chivu, mesaj pentru jucători, după meciul cu Torino

Cristi Chivu este conştient că poziţia din clasament îi trage în jos pe cei de la Parma. Echipa de pe Ennio Tardini are două puncte peste primul loc retrogradabil, dar şi un meci în plus, conform tuttomercatoweb.com. „Aș scoate în evidență testul de caracter al băieților. A existat o dorință de a arăta calitățile pe care le au acești băieți. În prima repriză am văzut un pic de anxietate, poate clasamentul cântărește un pic, dar vreau să văd o echipă care are curajul să îndrăznească și să încerce.