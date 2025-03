Cristi Chivu pune presiune pe cei de la Parma! Ce le-a cerut după meciul cu Torino: "Asta vreau să văd" - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit după remiza obţinută de Parma, pe propriul teren, în faţa celor de la Torino, scor 2-2, în etapa cu numărul 28 din Serie A. Gazdele au fost conduse de două ori, dar au revenit şi au reuşit să scoată un punct în întâlnirea cu torinezii. Mateo Pellegrino, om introdus pe parcurs de Chivu a marcat cele două goluri.

Cristi Chivu a lăudat atitudinea echipei, dar îşi doreşte mai mult în următoarele etape. Doar aşa se poate salva Parma de la retrogradarea din Serie A.

Cristi Chivu, mesaj direct pentru propria echipă

Cristi Chivu este conştient că poziţia din clasament îi trage în jos pe cei de la Parma. Echipa de pe Ennio Tardini are două puncte peste primul loc retrogradabil, dar şi un meci în plus. „Aș scoate în evidență testul de caracter al băieților. A existat o dorință de a arăta calitățile pe care le au acești băieți. În prima repriză am văzut un pic de anxietate, poate clasamentul cântărește un pic, dar vreau să văd o echipă care are curajul să îndrăznească și să încerce.

Totuși, caracterul a fost decisiv în revenire, am aprins stadionul și publicul a fost minunat, ne-a dat o mână de ajutor extraordinară. Cei care au intrat de pe bancă au dat o mână mare de ajutor. Totuși, vreau să văd mai mult curaj, care să-ți permită să dai ceva mai mult pentru a lua puncte.

Am ratat un tackling, am fost trei pe Elmas. Din acel duel, trei contra unul, trebuie să ieși cu mingea. Sunt lucruri mici care cântăresc. Dar iau reacția băieților, curajul, dorința de a mișca clasamentul și entuziasmul”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.