„Sper să învăţ multe!” Cât a plătit Dan Şucu pentru primul transfer al iernii la Genoa - Antena Sport

Dan Șucu, interviu în italiană pentru Genoa! Ce le-a promis milionarul român fanilor

Noul preşedinte al clubului Genoa, Dan Şucu, a acordat un interviu în limba italiană site-ului grupării, în care a promis că va folosi toată energia sa pentru a duce echipa acolo unde toţi speră să ajungă.

Şucu s-a prezentat mai întâi, spunând că are patru copii, că are una dintre cele mai mari firme de mobile din ţară şi că este implicat în zona jurnalistică, ca proprietar al celui mai important ziar economic din România. De asemenea, el a spus că în cazul în care nu va şti toate cuvintele în italiană, va vorbi şi în limba engleză, notează news.ro.

”Am intrat în contact cu Genoa în urmă cu 6-7 luni, cu ideea de a face un parteneriat cu Rapid. Cu timpul am văzut că clubul are probleme financiare importante şi o situaţia dificilă şi că poate dispărea. Apoi am făcut o ofertă de a investi şi mă bucur că a fost acceptată. Am găsit aici oameni tineri, îmi place să lucrez cu oameni tineri, au energie şi dorinţa de a demonstra.

Cred că cea mai bună calitate este cea de a oferi încredere, că azi va fi mai bine ca ieri şi mâine mai bine ca azi. Sunt convins că Genoa trebuie să aibă şi un viitor. Este nevoie de stabilitate şi de echilibru. Aceasta este obsesia mea, să ofer echilibru. Încă suntem sub impresia rezultatului de duminică (n.r, – Genoa a învins Parma, scor 1-0). Avem un antrenor care are încrederea jucătorilor. Sunt convins că suntem pe drumul cel bun”, a declarat Şucu.