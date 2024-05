Valentin Mihăilă începe negocierile după promovarea Parmei în Serie A: "Am purtat deja câteva discuții" - Antena Sport

”Situația lui Valentin Mihăilă este foarte bună (râde). Nu ne grăbim, o să avem timp să stăm de vorbă după câteva zile de vacanță. Am purtat deja câteva discuții cu Parma pentru un nou contract și eu cred că vom începe negocierile în cel mult două săptămâni”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Valentin Mihăilă, anunț important despre viitorul său după ce Parma a promovat în Serie A

Valentin Mihăilă a făcut un anunț important despre viitorul său după ce Parma a promovat în Serie A. Românul nu s-a ferit de cuvinte și și-a exprimat, în mod public, dorința.

Parma este campioana acestui sezon de Serie B, care s-a văzut LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui Man și Mihăilă a făcut spectacol și și-a asigurat promovarea în Serie A.

„Toți băieții au jucat bine în acest sezon. Încă de la început mi-am dorit să joc în Serie A cu această echipă. În startul stagiunii nu am jucat mult, însă m-am antrenat din greu, am avut mentalitate corectă și am fost răsplătit.

Viitorul? Mă văd aici. Consider că Parma este echipa de care am nevoie și la care pot da mai mult. Fanii sunt alături de noi la toate meciurile, cei din club și din staff sunt minunați, am niște colegi foarte buni. Îmi doresc să rămân la Parma”, a spus Valentin Mihăilă, citat de parmalive.com.

