„Îmi doresc asta” Valentin Mihăilă, anunț important despre viitorul său după ce Parma a promovat în Serie A! Unde va juca românul - Antena Sport

„Toți băieții au jucat bine în acest sezon. Încă de la început mi-am dorit să joc în Serie A cu această echipă. În startul stagiunii nu am jucat mult, însă m-am antrenat din greu, am avut mentalitate corectă și am fost răsplătit.

Viitorul? Mă văd aici. Consider că Parma este echipa de care am nevoie și la care pot da mai mult. Fanii sunt alături de noi la toate meciurile, cei din club și din staff sunt minunați, am niște colegi foarte buni. Îmi doresc să rămân la Parma”, a spus Valentin Mihăilă, citat de parmalive.com.

Ce note au primit Dennis Man și Valentin Mihăilă după ce au făcut spectacol la Parma!

Iată ce note au primit Dennis Man și Valentin Mihăilă după ce au făcut spectacol la Parma! Elevii lui Fabio Pecchia au avut din nou o prestație bună în tricoul echipei deja promovate în Serie A.

Partida dintre Parma și Cremonese a fost în format LIVE VIDEO, în AntenaPLAY. Valentin Mihăilă a marcat din pasa lui Man în cadrul acestui duel.

După meci, specialiștii de la sofascore.ro au publicat notele primte de jucătorii celor două echipe. Valentin Mihăilă a primit nota 7, datorită faptului că a restabilit egalitatea în meciul încheiat cu scorul de 1-1. De cealaltă parte, Dennis Man a fost notat cu 7,8.

De asemenea, și jurnaliștii de la ParmaLive au fost impresionați de prestația românilor. Despre Mihăilă, aceștia au notat următoarele cuvinte: „Jocul său a început cu un gol anulat după ce a rămas față în față cu portarul advers. Nu a fost descurajat, a alergat mult și s-a sacrificat pentru echipă. În final, efortul său a fost răsplătit, mai întâi cu execuția care a dus la restabilirea egalității și, câteva minute mai târziu, a fost din nou decisiv contribuind la eliminarea unui adversar”, au scris italienii. De asemenea, aceștia au vorbit și despre Dennis Man și l-au lăudat pentru faza la care i-a pasat decisiv lui Valentin Mihăilă. ”Din nou, așa cum s-a întâmplat des în acest sezon, Man a rezolvat meciul cu sclipirile sale. A început să dribleze, trece de doi adversari și pasează pentru Mihăilă, apoi merge să sărbătorească alături de compatriotul său în fața Peluzei”, au mai notat jurnaliștii.

