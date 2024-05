"Sunt fericit că am pierdut" Sebastien Frey, dat pe spate de fanii de pe Arena Națională! Mesaj după meciul cu Generația de Aur - Antena Sport

De asemenea, Basarab Panduru a recunoscut că i-a fost greu să joace din nou și că la golul marcat s-a uitat la minge, pentru a fi sigur că o lovește.

„Am dat golul pe care nu l-am la Mondial. Pe finalul meciului (n.r- cu Suedia) am avut o ocazie, dar am dat pe lângă poartă. Mai bine aş fi dat atunci, dar e bine că l-am dat şi pe ăsta… La gol nu m-am uitat la Dida, dar mă uitam la minge, să nu dau pe lângă ea.

A fost greu, ne-am antrenat, ne-am pregătit, dar… Dar bine că toţi am terminat cu bine. Am avut emoţii pentru că a fost o mare nebunie, toată lumea voia să vină la meci. A fost ceva excepţional, le mulţumim tuturor. E bine că am câştigat, toată lumea a jucat cât a putut”, a spus Basarab Panduru, la finalul meciului.