"Nu l-am dat la mondial!" Basarab Panduru, mesaj fabulos după ce a marcat un gol în meciul de adio al Generației de Aur! - Antena Sport

Basarab Panduru, mesaj fabulos după ce a marcat un gol în meciul de adio al Generației de Aur! Basarab Panduru / Captură Orangesport Basarab Panduru a transmis un mesaj fabulos după ce a marcat un gol în meciul de adio al Generației de Aur. Fostul mare jucător al echipei naționale a vorbit despre prestația sa din cadrul partidei de pe Arena Națională și a venit cu un verdict de senzație. Generația de Aur a învins echipa starurilor lumii cu scorul de 3-2, la partida la care s-a stabilit un nou record de asistență pe Arena Națională. Basarab Panduru, mesaj fabulos după ce a marcat un gol în meciul de adio al Generației de Aur! După meci, Panduru a spus că s-ar fi bucurat mult mai mult dacă ar fi înscris acest gol la Campionatul Mondial din 1994, în meciul cu Suedia, care a dus la eliminarea României de la un turneu final fabulos. De asemenea, Basarab Panduru a recunoscut că i-a fost greu să joace din nou și că la golul marcat s-a uitat la minge, pentru a fi sigur că o lovește. „Am dat golul pe care nu l-am la Mondial. Pe finalul meciului (n.r- cu Suedia) am avut o ocazie, dar am dat pe lângă poartă. Mai bine aş fi dat atunci, dar e bine că l-am dat şi pe ăsta… La gol nu m-am uitat la Dida, dar mă uitam la minge, să nu dau pe lângă ea.

A fost greu, ne-am antrenat, ne-am pregătit, dar… Dar bine că toţi am terminat cu bine. Am avut emoţii pentru că a fost o mare nebunie, toată lumea voia să vină la meci. A fost ceva excepţional, le mulţumim tuturor. E bine că am câştigat, toată lumea a jucat cât a putut”, a spus Basarab Panduru, la finalul meciului.

Ilie Dumitrescu, val de laude pentru foștii colegi după meciul de adio al Generației de Aur

După meci, Ilie Dumitrescu și-a lăudat colegii și a spus că aceștia s-au descurcat foarte bine la meciul de pe Arena Națională.

Printre legendele lăudate de Ilie Dumitrescu se numără și Gică Hagi, pe care „Mister” l-a numit drept un jucător „rar și unic”, „cel mai bun din istoria fotbalului românesc”.

Totodată, fostul mare atacant l-a lăudat și pe Dorinel Munteanu și a spus că, în opinia sa, antrenorul de la Oțelul Galați s-a descurcat bine pe teren. „Hagi este rar, din punctul meu de vedere cel mai bun jucător din istoria fotbalului românesc și s-a văzut, chiar și la vârsta lui și ceva kilograme în plus, e unic. Pe mine m-a impresionat Munteanu, a fost singur pe partea stânga, n-am coborât niciodată cu adversarul, era tot timpul 2 contra 1 la el acolo, s-a descurcat foarte bine Dorinel, Belo nemaipomenit. Răzvan, băiatul lui Prodan, perfect, Petrescu s-a chinuit și el pe acolo puțin.. Accidental am fost la aceeași masă aseară (n.r. cu Mourinho), a fost o experiență frumoasă pentru mine”, a spus Ilie Dumitrescu, după meci.

