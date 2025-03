"Nu e o tragedie!" Mesaj categoric despre viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK, înainte de play-off-ul din Grecia - Antena Sport

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images Un fost director tehnic al lui PAOK a transmis un mesaj ferm despre viitorul lui Răzvan Lucescu, înainte de startul play-off-ului din Grecia. Lubos Michel s-a declarat convins de faptul că antrenorul român se bucură în continuuare de susţinerea conducerii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ PAOK va disputa primul meci din play-off-ul de patru echipe din Grecia pe 30 martie. Campioana Greciei se va duela cu rivala AEK, live în AntenaPLAY. Mesaj categoric despre viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK Fostul oficial al campioanei Greciei l-a numit pe Răzvan Lucescu ca fiind unul dintre cei mai de succes antrenori pe care i-a avut PAOK în istorie. Acesta a subliniat că antrenorul român se va gândi să plece de la echipă, doar atunci când nu va mai fi susţinut. „Oamenii lui PAOK nu acceptă că echipa este pe locul 4, pentru mine nu este o tragedie, dar oamenii echipei sunt logici să ceară ceva mai mult. Uneori ai nevoie de o nouă provocare în carieră, depinde de el și de conducerea echipei dacă își vor continua drumul comun. Răzvan este atât de deștept încât dacă simte că nu mai are ce să dea și că îi este închis cercul, va spune el însuși și va pleca. Este unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria PAOK, a oferit atât de multe echipei, dar dacă simte că nu are acceptarea lumii atunci ar putea pleca. Reclamă

Nu cunosc interiorul echipei, dar dacă nu ai sprijinul conducerii clubului, atunci el poate privi noi provocări în carieră”, a declarat Lubos Michel, fostul director tehnic de la PAOK, conform metrosport.gr.

Ce au anunţat grecii despre Răzvan Lucescu şi Ivan Savvidis

Grecii au transmis că Răzvan Lucescu nu are viitorul pus sub semnul întrebării la PAOK. Aceştia au subliniat că antrenorul român are o relaţie excelentă cu patronul său, Ivan Savvidis.

„Ivan Savvidis şi Răzvan Lucescu sunt conştienţi că chimia şi cooperarea lor sunt cele mai bune lucruri pe care PAOK le-a avut vreodată. Totul de la echipă depinde de înţelegerea dintre ei.

