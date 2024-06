Ce a spus David Popovici despre "recuperarea" recordului mondial de la 100 de metri liber - Antena Sport

Ce a spus David Popovici despre „recuperarea” recordului mondial de la 100 de metri liber. Recordul mondial stabilit de David Popovici în 2022, la Roma, a fost doborât de chinezul Pan Zhanle.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La începutul anului, chinezul Pan Zhanle a doborât recordul mondial în proba de ştafetă. Performanţa a fost omologată pentru că Zhanle a plecat primul în ştafetă şi a parcurs cei 100 de metri în 46 de secunde şi 80 de sutimi, cu 6 sutimi mai puţin decât timpul românului.

Ce a spus David Popovici despre „recuperarea” recordului mondial de la 100 de metri liber

David Popovici a spus că nu reprezintă un obiectiv imediat „recuperarea” recordului mondial la 100 de metri liber.

„Nu îmi propun asta ca un obiectiv pe care să îl îndeplinesc obligatoriu acum, peste o lună sau peste un an. Nu mi-am propus nici în 2022 să dobor recordul, am pus în practică ceea ce am muncit şi învăţat, mi-am făcut cursa pe care am antrenat-o zi de zi iar rezultatul a fost uimitor. Este o călătorie cu multe experienţe iar eu încă învăţ. Am 19 ani şi o viaţă întreagă înainte pentru a ma bucura de călătorie şi de provocări„, a spus David Popovici la fanatik.ro.

David Popovici a anunţat ce obiectiv are la Campionatele Europene de la Belgrad (17-23 iunie, AntenaPLAY)

David Popovici a anunţat ce obiectiv are la Campionatele Europene de la Belgrad, competiţie care va avea loc în perioada 17-23 iunie şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY. Popovici s-a întors de la Barcelona, acolo unde a participat la Mare Nostrum, acolo unde a stabilit şi un nou record al competiţiei în proba de 200 de metri liber.