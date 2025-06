Camelia Potec, după ce a obţinut al patrulea mandat ca preşedinte al Federaţiei Române de Nataţie: "Încă am emoţii" - Antena Sport

Camelia Potec a câştigat un nou mandat în fruntea Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern. Fosta campioană olimpică a fost singura candidată, după ce candidatura lui Ştefan Gherghel nu a fost validată.

Camelia Potec vrea să continue pe drumul bun pe care merge înotul românesc şi vrea să clădească viitorul acestui sport având exemplul performanţelor din ultima perioadă.

Camelia Potec, după un nou mandat în fruntea Federaţiei Române de Nataţie: “Am demonstrat că suntem o echipă”

Potec vrea să dezvolte şi celelalte sporturi, rpecum înotul sincron, şi promite că echipa care va conduce federaţia în următorul mandat a devenit mai ambiţioasă şi mai responsabilă:

“Încă am emoţii. Astăzi am reîntâlni oameni dragi din ţară, oameni care au adus plus valoare nataţiei şi a pentatlonului modern. Că am vorbit timp de două ore despre lucrurile bune care s-au întâmplat în lumea noastră, a nataţiei. Că ne-am felicitat unii pe alţii pentru rezultatele extraordinare de la Paris 2024.

Emoţiile vin cu responsabilitatea de a duce mai departe şi de a creşte performanţa din nataţie şi pentatlon modern în următorul mandat. Nu este nimic uşor, dar am demonstrat că suntem o echipă. A fost un număr record de membri afiliaţi astăzi la această Adunare Generală. Pe lângă emoţiile avute în sală, în momentul de faţă suntem mai ambiţioşi, mai responsabili, avem mai multă putere de muncă şi, cu siguranţă, că pe lângă rezultatele cu care suntem datori să le realizăm, avem în plan să dezvoltăm şi celalalte sporturi, în afară de înot şi sărituri în apă.