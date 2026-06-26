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David Popovici luptă pentru medalii la proba de 50 m liber de la Roma. Finala e AZI la 21:03

Dan Roșu Publicat: 26 iunie 2026, 19:48

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David Popovici luptă pentru medalii la proba de 50 m liber de la Roma. Finala e AZI la 21:03

David Popovici, la Roma - Profimedia Images

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David Popovici (21 de ani) va lupta pentru medalii la proba de 50 de metri liber la Trofeul Settecolli. Finala are loc vineri, de la 21:03. Competiţia de la Roma este prima pentru campionul nostru şi un test perfect înainte de europenele de la Paris (10-16 august).

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Pentru a ajunge în finală, David a câştigat seria a şaptea, cu timpul de 21.92 secunde. Acesta a fost al doilea cel mai bun timp din serii, după cel al brazilianului Santos Caribe, care a fost primul în seria 5, cu 21.77 secunde.

Finala de 50 m liber a lui David Popovici poate fi urmărită AICI de abonaţii AntenaPLAY, pe canalul TVR Sport.

David Popovici, în finala de 50 de metri liber de la Roma

Chiar dacă principalele obiective ale lui Popovici sunt probele de 100 şi 200 de metri liber, românul se va concentra şi pe finala de la 50 de metri liber. Mai jos, sunt cei 8 înotători calificaţi în ultimul act, dar şi timpii lor din serii.

  • Santos Caribe – Brazilia, 21,77
  • Jere Hribar – Croația, 21,92
  • David Popovici – România, 21,92
  • Tom Fannon – Irlanda, 22,02
  • Leonardo Deplano – Italia, 22:05
  • Lorenzo Ballarati – Italia, 22,08
  • Giovanni Guatti – Italia, 22,09
  • Meiron Cheruti – Israel, 22,24

David Popovici poate scrie istorie la Roma

David Popovici, în vârstă de 21 de ani, va participa între 26 și 28 iunie la competiția „Settecolli” de la Roma, desfășurată în complexul Foro Italico. Alături de el vor concura alți patru înotători români: Eric Andrieș (18 ani), Denis Popescu (22 de ani), Alexandru Constantinescu (20 de ani) și Robert Badea (18 ani).

„Atmosfera este întotdeauna extraordinară în Italia, îmi place foarte mult să concurez acolo, mai ales la bazinul ăsta. De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români. Îmi adus aminte inclusiv la Europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial, auzeam de la niște muncitori care montau schela: ‘Hai, David, hai!’. Da, abia aștept.

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Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber, am vineri 50 liber, după care 100 sâmbătă și 200 duminică. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală. Sunt calificat cu al 9-lea timp, dar nici nu contează. Suta și 200 de metri, acolo îmi doresc să înot pe cât de bine pot, întotdeauna obiectivul fiind să mă întrec eu cu cronometrul și să încerc să fiu mai bun decât am fost ieri”, a spus David Popovici.

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