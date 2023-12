Diana Stiger, promisiune uriaşă după finala la 800 m liber de la Campionatele Europene de înot: "O calificare la Olimpiadă!" - Antena Sport

Reclamă

Stiger speră să aducă cât mai multe medalii pentru România în viitor, şi de asemenea, visează să reprezinte ţara şi la Olimpiada din 2028. Sportiva de doar 15 ani a oferit declaraţii şi despre David Popovici, pe care îl consideră un model.

La Europenele de la Otopeni, din bazin scurt, Stiger va mai participa la două probe, de 1500 şi 400 m liber.

„Mă simt foarte bine, am realizat timpul. Sunt foarte, foarte fericită. Mă simt chiar foarte bine, simt că am o carieră lungă de acum încolo şi sper să aduc şi medalii României în anii viitori. Sunt la seniori acum, am concurat cu seniorii acum, am reuşit să mă clasez pe şase, la care nu aş fi visat anul trecut. Am avut emoţii, este un Campionat European şi nu am mai trăit astfel de experienţe. Dar când sar în apă, nu mai am niciun fel de emoţie, mă focusez doar pe probă să iasă cât mai bine.

Vă promit poate o calificare la Jocurile Olimpice din LA, din 2028, şi cât mai multe medalii Mondiale şi Europene!

David Popovici este un exemplu pentru noi că se poate prin muncă, încercăm să fim cât mai aproape de el, să ne susţinem ca o echipă. Este o experienţă unică, este toată echipa României, încercăm să demonstrăm că suntem cei mai buni şi în lume.

„De la cinci ani am început să înot!” Dedic acest loc antrenoarei mele şi părinţilor mei care tot timpul stau cu mine şi sunt acolo pentru orice am nevoie. M-am apucat de înot la 5 ani şi la 6 ani am început să fac performanţă. De acolo, am început să muncesc. Nu mi-a părut rău, pentru toate rezultatele acestea, nu mi-a părut rău. A fost o experienţă foarte frumoasă să înot cu ea, campioana mondială. Pentru viitor, sper să o bat. Sper să ajung ca ea. Sunt grele aceste probe, mai greu psihic, decât fizic. Sunt foarte grele antrenamentele, foarte mult de înotat. Poate dublu sau triplu decât cei care înoată pe distanţe scurte. Pentru visurile mele, aş muta orice. Jocurile olimpice şi o medalie la Mondiale sunt visurile mele„, a declarat Diana Stiger, pentru AntenaSport.