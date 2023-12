Programul zilei a doua la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023, LIVE în AntenaPLAY. Vlad Stancu, în proba favorită - Antena Sport

Programul zilei a doua de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023, LIVE în AntenaPLAY

Sesiunea de dimineaţă (de la ora 09:30)

200 de metri spate feminin – serii – Aissia Prisecariu (Seria 2 – ora 9:33)

50 de metri liber masculin – serii – Andrei Ungur (Seria 3 – ora 9:45), Patrick Dinu şi Mihai Gergely (Seria 4 – ora 9:47)

200 de metri fluture feminin – serii

100 de metri bras masculin – serii – Darius Coman (Seria 2 – 10:10) şi Daniel Nicusan (Seria 3 – ora 10:13)

100 de metri mixt feminin – serii

4×50 de metri mixt ştafetă – serii – Ştafeta României (Seria 1 – ora 10:29)

1500 de metri liber masculin – serii – Nandor Nagy (Seria 1 – ora 10:37), Vlad Stancu şi Andrei Proca (Seria 2 – ora 10:55)

Cele mai tari curse de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt le vezi aici —> https://tinyurl.com/3cueebv4

Emoţiile vor fi mari în sesiunea de seară, care va începe de la ora 18:00. Diana Stiger va lupta pentru medalii în finala de 800 de metri liber. Diana Stiger s-a declarat extrem de fericită pentru performanţa obţinută la Europenele în bazin scurt, care se văd live în AntenaPLAY.

Sportiva speră ca în finală să obţină de asemenea un rezultat mare. Aceasta a mai dezvăluit că s-a simţit excelent în bazinul de la Otopeni, bazin pe care îl cunoaşte de la Campionatele Naţionale.

„Mă simt foarte bine, sunt foarte fericită pentru rezultatul pe care l-am făcut. Sper ca mâine, în finală, să merg mult mai bine şi să am un rezultat mult mai bun. Am avut câteva ore libere, am reuşit şi să mănânc.

Încă de când eram mică, am văzut că merg mult mai bine la probleme mai lungi. Am început să antrenez partea asta mult mai mult. Nu mă aşteptam să mă calific, pentru că totuşi suntem la Campionatele pentru seniori şi încă sunt junior, de 15 ani. Dar mă bucur foarte tare, m-am simţit foarte bine, cunosc foarte bine bazinul de la Naţionale.

Mă simt foarte bine, sunt foarte onorată că m-am calificat. Mă bucur foarte mult să văd campionii olimpici chiar în faţa ochilor mei, să concurez cu ei.