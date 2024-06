Imagini emoţionante cu David Popovici, după aurul cucerit la 100m liber! Imnul României a răsunat la Belgrad - Antena Sport

Imagini emoţionante cu David Popovici, după aurul cucerit la 100m liber! Imnul României a răsunat la Belgrad David Popovici, în timpul intonării imnului României, la Campionatele Europene de înot de la Belgrad / Profimedia Au fost imagini emoţionante cu David Popovici, după aurul cucerit la 100m liber. Înotătorul român a devenit campion european, după ce s-a impus în finala probei de 100 de metri liber, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ David Popovici a făcut o cursă fantastică şi a înregistrat al treilea timp din istorie la această probă. Românul a înotat cei 100 de metri în 46,88 de secunde. Imagini emoţionante cu David Popovici, după aurul cucerit la 100m liber! Imnul României a răsunat la Belgrad La câteva zeci de minute de la finalul cursei a avut loc festivitatea de premiere. David Popovici a primit pentru a doua oară aurul european în proba de 100 de metri liber, după care imnul României a răsunat la Belgrad. David Popovici a avut parte de o susţinere importantă în capitala Serbiei, acolo unde s-a aflat un număr mare de români. După aurul obţinut în proba de 100 de metri liber, David Popovici se va pregăti pentru proba de 200 de metri liber. Românul va reveni în bazinul de la Belgrad joi dimineaţă, de la ora 10:30, atunci când va înota în serii. Semifinalele sunt tot joi, de la ora 19:41, în timp ce finala va fi vineri seară, de la ora 19:36. Reclamă

David Popovici va intra joi în bazin şi în proba de 4×100 de metri liber. Seriile vor avea loc la 11:28, în timp ce finala este programată la ora 20:45.

