Legătura puternică pe care Andrei Anghel o are cu iubita sa: "Ne-am făcut amândoi asta! Eu am o lună şi ea un soare!" - Antena Sport

EXCLUSIV Legătura puternică pe care Andrei Anghel o are cu iubita sa: „Ne-am făcut amândoi asta! Eu am o lună şi ea un soare!”

Am timp pentru mine. Şi dacă nu aş face înot, nu îmi place să pierd nopţile. Am şi o prietenă, avem timp destul să ne petrecem timp împreună. Ne bucurăm de momentele împreună. Mai greu cu prietenii, mulţi au plecat în străinătate.

În afară de domnul Marius şi părinţii mei, este susţinătorul meu numărul 1. Şi partenerul în toată ecuaţia asta este o variabilă importantă. Este în gândul meu şi când sunt la block-start. Înainte să plec în probă la spate, când mă ţin, ne-am făcut amândoi un tatuaj şi îmi place să mă uit la el. Eu am o lună şi ea are un soare. Sunt la Masterul de nutriţie. Nu îmi place când mă refer la mine pentru că informaţiile sunt la mine şi pot să schimb chichiţe mici pe care le pot ajusta. Eu îmi fac planul de nutriţie şi am dat roade până acum„, a spus Andrei Anghel în exclusivitate pentru AntenaPLAY şi AntenaSport.

Prima reacţie a lui David Popovici, după ce s-a calificat în semfinalele de la 200 de metri liber. Popovici s-a calificat cu al treilea timp în semifinalele de la 2000 de metri liber, care vor fi LIVE în AntenaPLAY şi pe Antenastars, de la 18:33.

David Popovici a spus că a fost o cursă ok şi că abia aşteaptă semifinalele probei de 200 de metri liber în bazin scurt.

„A fost foarte ok. Să vedem dacă mă calific în finală. Mai am semifinalele diseară. S-a simţit în regulă. Au fost nişte calificări cinstite”, a spus David Popovici în exclusivitate la AntenaPLAY.

David Popovici a încheiat pe locul trei, în spatele lui James Guy şi Richards! Românul a înregistrat timpul de 1.42.39. Nagy şi Stoica au încheiat pe locurile 8, respectiv 9.