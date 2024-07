Vlad-Ştefan Mihalache, aur la Campionatele Europene de înot pentru juniori! Rebecca Diaconescu a cucerit o medalie de argint - Antena Sport

În proba masculină de 200 m mixt, Robert Badea şi Darius Coman s-au calificat în finală, cu al doilea timp (2:01.69), respectiv al şaselea (2:02.77).

La 50 m liber feminin, Rebecca Diaconescu a fost înregistrată cu al zecelea timp din semifinale (25.73) şi va fi a doua rezervă în finală. Anastasia Bako (26.48) şi Irina Preda (26.54) s-au oprit în serii.

Theodor Proca s-a calificat cu al patrulea timp (15:23.88) în finala de la 1.500 m liber masculin, programată joi.

Ştafeta combinată de 4×100 m liber a României (Anastasia Bako, Ana Maria Sibişeanu, Tudor Iordache, Andrei Ţapirluie) s-a oprit în serii (3:39.76).

Reacţia lui David Popovici când a aflat că a înotat timp de 100 m în interiorul recordului mondial al probei de 200 m, la CE

Reacţia lui David Popovici când a aflat că a înotat timp de 100 m în interiorul recordului mondial al probei de 200 m, la Campionatele Europene a venit. Campionul nostru a fost surprins de evoluţia avută live în AntenaPLAY.

David Popovici pleacă de la Belgrad cu două medalii de aur, la probele sale favorite de 100 şi 200 m liber. Dacă la 100 de m a fost la 8 sutimi de recordul mondial, el a înotat prima jumătate a probei de 200 m în interiorul recordului mondial, pe care nu l-a doborât însă.

„Înot la fel cum mă antrenez. Nu a fost nimic special, nu am avut un timp setat. Am înotat cum am putut. Am fost în record timp de 100 de metri? Sună bine, îmi place asta”, a spus Popovici, citat de len.eu.