Reacţia lui David Popovici când a aflat că a înotat timp de 100 m în interiorul recordului mondial al probei de 200 m, la CE - Antena Sport

Reacţia lui David Popovici când a aflat că a înotat timp de 100 m în interiorul recordului mondial al probei de 200 m, la Campionatele Europene a venit. Campionul nostru a fost surprins de evoluţia avută live în AntenaPLAY.

David Popovici pleacă de la Belgrad cu două medalii de aur, la probele sale favorite de 100 şi 200 m liber. Dacă la 100 de m a fost la 8 sutimi de recordul mondial, el a înotat prima jumătate a probei de 200 m în interiorul recordului mondial, pe care nu l-a doborât însă.

Reacţia lui David Popovici când a aflat că a înotat timp de 100 m în interiorul recordului mondial

„Înot la fel cum mă antrenez. Nu a fost nimic special, nu am avut un timp setat. Am înotat cum am putut. Am fost în record timp de 100 de metri? Sună bine, îmi place asta”, a spus Popovici, citat de len.eu.

Popovici a încheiat proba cu titmpul 1:43.13, în timp ce al doilea clasat, Danas Rapsys, din Lituania, a avut 1:45.65 (+2.52). Pe locul trei s-a clasat elveţianul Antonio Djakovic (1:46.32).

David Popovici, două medalii de aur la Campionatele Europene de Înot

David Popovici a câştigat, vineri, medalia de aur în proba de 200 m liber din cadrul Campionatului European de nataţie de la Belgrad. El şi-a apărat astfel cu succes titlul câştigat în urmă cu doi ani, la Roma.