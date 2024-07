"A făcut tot felul de măgării!" Lăcrămioara Perijoc, acuzații grave după eliminarea de la Jocurile Olimpice 2024 - Antena Sport

Lăcrămioara Perijoc a lansat acuzații grave după eliminarea de la Jocurile Olimpice 2024. Românca în vârstă de 30 de ani a ratat calificarea în sferturile de finală ale categoriei 54 de kilograme.

Pugilista a câștigat prima repriză cu Enkhjargal Munguntsetseg, dar apoi sportiva din Mongolia a întors soarta meciului. În cele din urmă, a fost declarată învingătoare.

Lăcrămioara Perijoc, acuzații grave după eliminarea de la Jocurile Olimpice 2024

Perijoc este nemulțumită de ceea ce s-a întâmplat în ring și a arătat-o cu degetul pe adversara ei, dar și pe arbitri.

„Nu știu ce n-a mers, n-a fost să fie victoria mea. Sunt fericită că am debutat la Jocurile Olimpice, că mi-am reprezentat țara și că am făcut tot ce am putut să câștig, să aud numele țării mele în această competiție.

Îmi pare rău, asta este! Sunt puțin supărată că aș fi vrut să ajung mai sus. Aveam încredere în puterile mele. Repriza a treia am zis că a fost a mea, am arătat mai mult box. Ea doar a tras și m-a dat pe jos, a făcut tot felul de măgării de-astea ca să mă scoată din joc.